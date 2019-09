Die Apple Watch Series 5

Die drei wichtigen Neuerungen

Verfügbarkeit und Preis

Nicht nur beim iPhone fährt Apple einen strikten Jahrestakt, nach der Markteinführung der Apple Watch Series 2 im Herbst 2016 aktualisierte Apple auch die hauseigene Smartwatch alle 12 Monate. Erwartungsgemäß trägt die neue Serie eine vertraute Bezeichnung, nämlich "Series 5". Anders als vor einem Jahr, als Apple auch designmäßig große Änderungen vornahm, bleibt die Optik diesmal weitgehend gleich. Dies trifft allerdings nur auf das Alu- und Edelstahl-Modell zu, denn die neuen Varianten aus Titanium und Keramik bieten eine andere Materialanmutung. Natürlich nahm Apple am Innenleben der Uhr einige Verbesserungen vor, um ausreichend Kaufargumente für den Umstieg zu bieten.1) Bislang deaktivierte sich das Display der Apple Watch immer dann, wenn der Nutzer nicht auf seine Uhr sah. Dies ändert sich mit der Apple Watch samt "Always-on display" allerdings, denn dieses kann mit einem Niedrigenergie-Modus und neuer Displaytechnologie immer ein Bild anzeigen. Die Aktualisierungsfrequenz wird automatisch zwischen 1 und 60 Hz angepasst, um Energie zu sparen.2) Apple spendierte der Apple Watch Series 5 zudem einen integrierten Kompass sowie eine Kompass-App. Diese zeigt genau die geografische Position mit Koordinaten an.3) Wenn der Nutzer in eine Notlage gerät und eine Apple Watch Series 5 mit Mobilfunkanbindung verwendet, steht eine neue Funktion zur Verfügung: "Das International Emergency Calling" funktioniert immer, egal in welchem Land man einen Notruf abgibt.Apple äußerte sich leider noch nicht zum Innenleben, also beispielsweise zum Leistungszuwachs oder sonstige andere Verbesserungen.Apple bleibt bei der Modellpolitik, nicht nur die aktuelle Generation, sondern auch eine Vorgängerserie zu günstigeren Preisen zu verkaufen. Demnach wird man für die Series 3 mit einem Kampfpreis von gerade einmal 199 Dollar zur Kasse gebeten, für die Series 5 sind es mindestens 399 Dollar. Mit Mobilfunkchip sind es 499 Dollar. Bestellen lassen sich die neuen Uhren ab heute , ausgeliefert wird ab dem 20. September.