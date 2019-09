Apple Watch Series 5: Apple senkt Preise vieler Armbänder deutlich

Edelstahl-Armbänder erheblich preiswerter



Große Unterschiede bei Lederbändern

Sportbänder 10 Euro günstiger

Wer die gestern vorgestellte Apple Watch Series 5 individuell gestalten möchte, wird sich freuen: Apple bietet die große Auswahl an Armbändern in verschiedenen Ausführungen und Materialien ab sofort günstiger an. Besonders die hochwertigen Varianten wurden deutlich im Preis gesenkt.Die beliebten Milanaise-Bänder in Edelstahl etwa gibt es ab sofort für 99 Euro. Bislang verlangte Apple hierfür 159 Euro, der Preis wurde also um knapp 40 Prozent gesenkt. Auch die stählernen Gliederarmbänder kosten mit 349 Euro jetzt deutlich weniger als die bisher aufgerufenen 399 Euro; die Ausführung in Space Schwarz ist mit 449 Euro ab sofort ebenfalls 50 Euro günstiger zu haben als bisher.Moderater fallen die Reduzierungen bei den Lederbändern mit Magnetverschluss aus, sie kosten jetzt durchgängig 149 Euro statt bislang 159 Euro. Die Varianten mit Schlaufenverschluss hingegen sind kräftig im Preis gefallen: Für diese verlangt Apple ab sofort nur noch 99 Euro, bis gestern kosteten sie noch 159 Euro. Nichts getan hat sich hingegen bei den ledernen Hermès-Ausführungen, die Preise hierfür bewegen sich nach wie vor zwischen 369 und 569 Euro.Auch bei den günstigeren Kunststoff-Bändern hat Apple die Preise nach unten angepasst. Die Sportarmbänder kosten ebenso wie die Sport Loops 49 Euro statt 59 Euro. Dieselben Preise gelten für die Sportarmbänder und Sport Loops von Nike, auch sie werden ab sofort 10 Euro günstiger angeboten. Apple hat darüber hinaus das Sortiment ein wenig umgestellt, die Armbänder werden teilweise in neuen Farben angeboten, etwa Pazifikgrün, Samtgelb, Granatapfel oder Sattelbraun.