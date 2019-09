Apple Watch Studio: Endlich wieder freie Auswahl bei der Konfiguration

Gehäuse und Band-Art auswählen – Farbe bestimmen

Immer noch unentschlossen?

Die Apple Watch wird für alle sichtbar am Handgelenk getragen – daher ist für die viele Kunden sehr wichtig, wie die Uhr aussieht. Apple bietet viele verschiedene Gehäusefarben und Bänder an, damit der Kunde das Gefühl hat, ein individuell gestaltetes Gerät am Handgelenk zu tragen. Doch mit der Apple Watch Series 4, welche im Herbst 2018 erschien, schränkte Apple leider die Auswahl sehr stark ein: Der Kunde musste in vielen Fällen ein weißes Sportband erwerben – völlig gleichgültig, ob er dies tragen wollte oder nicht. Als einzige Alternative stand die Milanese-Loop bei den höherpreisigen Modellen zur Verfügung.Wollte der Kunde ein anderes Band haben, blieb ihm nur der gesonderte Kauf übrig – und ein überflüssiges, mitgeliefertes Band. Apple scheint sich aber dieses Problems bewusst geworden zu sein und führt daher mit der Apple Watch Series 5 das Apple Watch Studio ein.Die neuen Seiten im Apple Online Store zur Apple Watch Series 5 sind deutlich übersichtlicher – der Kunde wählt nun aus einer großen Übersicht die Gehäuse- und Bandart aus und kann danach die Farbe des mitgelieferten Bandes bestimmen. Direkt in der Übersicht werden die möglichen Farben des Bandes angezeigt, sodass die Auswahl des Modells deutlich leichter fällt. Hat man sich für eine Kombination entschieden, steht noch die Auswahl der Größe (40 oder 44mm) aus. Bei den Aluminium-Modellen hat man als Kunde noch die Wahl zwischen der Variante mit oder ohne Mobilfunk, wohingegen die anderen Gehäuse generell als Cellular-Variante zur Verfügung stehen.Ist man als potenzieller Watch-Käufer immer noch unentschlossen, steht auf der Detailseite ein Button mit Beschriftung "Erstelle deinen eigenen Look" zur Verfügung. Dort kann der Kunde jedes Band mit jedem Gehäusemodell kombinieren:Direkt unter dem gerade abgebildeten Modell sieht man sofort auch den Preis der gerade ausgewählten Kombination aus Gehäuse und Armband.