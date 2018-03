Apple Watch Series 4 mit neuem Design und größerem Bildschirm?

Seit dem Erscheinen der Apple Watch im Frühjahr 2015 hat Apple viel an den technischen Features getan: Schnellere Prozessoren, hellere Bildschirme und Akkus mit größerer Kapazität kamen zum Einsatz. Die neuste Apple Watch funkt auch auf Wunsch im LTE-Netzwerk und agiert in vielen Anwendungsfällen autark vom gekoppelten iPhone.Das Grunddesign der Apple Watch blieb aber seit der allerersten Generation weitgehend unverändert. Zwar kamen neue Gehäusefarben hinzu und die Dicke änderte sich aufgrund der eingesetzten Komponenten leicht, aber die verschiedenen Generationen sehen sich zum Verwechseln ähnlich.Dies könnte sich aber laut Ming-Chi Kuo von KGI Securities (welcher in der Vergangenheit neue Apple-Produkte mit einer hohen Treffsicherheit vorhersagte) im dritten Quartal diesen Jahres ändern: Die "Series 4" soll erstmalig in einem neuen Design samt 15% größerem Bildschirm daherkommen. Wahrscheinlich wird Apple die Ränder des Displays dünner gestalten, sodass ein größerer Bildschirm in dieselben Gehäuseabmessungen passt. Neben dem größeren Display soll die nächste Generation auch über eine gesteigerte Batterielaufzeit sowie verbesserte Sensorik zur Überwachung des Gesundheitszustandes mitbringen.Kuo geht davon aus, dass im laufenden Jahr 22 bis 24 Millionen Apple-Uhren über die Ladentheke gehen - eine beachtliche Steigerung von 30% gegenüber 2017. Bisher ist die aktuelle "Series 3" die erfolgreichste Generation der Watch - Apple dominiert den Smartwatch-Markt mit einem Marktanteil von über 50%.