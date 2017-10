Apple Watch Series 3: SMS-Versand benötigt verbundenes iPhone

SMS und Push-Nachrichten benötigen angeschaltetes iPhone

Apple geht in einem neuen Supportdokument auf die Verwendungsmöglichkeiten der Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) ein, wenn das damit gekoppelte iPhone nicht in der Nähe liegt. Für einige Watch-Funktionen muss der Nutzer das Apple-Smartphone zwar nicht mit sich tragen, aber zumindest dafür sorgen, dass es angeschaltet und mit dem Internet verbunden ist.Wer ohne iPhone unterwegs ist und über die Apple Watch Series 3 SMS-Mitteilungen verschicken oder empfangen möchte, muss das Smartphone zu Hause oder an einem anderen Ort angeschaltet liegen haben, inklusive einer Online-Verbindung per WLAN oder Mobilfunk. Das Gleiche gilt für MMS und Push-Mitteilungen von Drittanbieter-Apps.Falls sich ein Apple-Watch-Nutzer in einer Gegend aufhalten sollte, die weder WLAN- noch Mobilfunk-Verbindungen ermöglicht und die Uhr auch nicht mit einem iPhone koppeln kann, schränkt sich der Funktionsumfang der Apple Watch ein. Apple nennt folgende Anwendungen und Dienste, die auch ohne Internet oder verbundenes iPhone zur Verfügung stehen: