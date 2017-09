Erste Eindrücke von der Apple Watch Series 3 mit und ohne LTE-Mobilfunk

Nachdem Apple in den vergangenen Tagen auch mit der Auslieferung der Apple Watch Series 3 begonnen hat, liegen mittlerweile Eindrücke von Vorbestellern aus der ganzen Welt vor. Insgesamt zeigen sich alle von Apples erster Smartwatch mit Mobilfunk begeistert. Der Empfang sei auch im viel gescholtenen US-amerikanischen AT&T-Netz ausgesprochen gut und nahezu immer auf dem Niveau des iPhones. Medienvertreter hatten bei ihren Testmodellen hingegen teilweise Probleme mit dem Mobilfunk (MTN berichtete: ).Dies ist insofern bemerkenswert, da Apple in der Apple Watch Series 3 mit LTE-Mobilfunk eine völlig neue Technik für den Mobilfunk verwendet, um keine Aussparungen im Gehäuse vornehmen zu müssen. Erstmals fungiert bei einem Apple-Produkt das Display-Panel selbst als Mobilfunkantenne. Sofern dies keinerlei Komplikation nach sich zieht, könnte Apple auch bei anderen Produkten auf dieses Konzept zurückgreifen, um die Antenne dezent unterzubringen.Ein anderer Aspekt der Besitzer der neuen Watch zu begeistern weiß, ist der S3-Chip. Dieser bietet nicht nur eine höhere Rechenleistung sondern mit 786 MB auch 50 Prozent mehr RAM, was viele Vorteile bietet. Die Bedienung und der butterweiche Wechsel zwischen Watch-Apps verleitet insbesondere ehemalige Besitzer der ersten Watch-Generation mit deren Wartepausen zum Schwärmen.Apple verfügt daher bei der Apple Watch Series 3 gleich über mehrere Argumente, die nicht nur neue Kundenkreise erschließen, sondern auch Besitzer älterer Modelle zum Umstieg bewegen könnten. Immerhin darf auch ein Aspekt nicht unterschätzt werden. Die Armbänder der bisherigen Apple Watch Series 1 und 2 lassen sich auch an mit der neusten Generation weiterverwenden.Bei aller Freude über die neuen Modelle gibt es zumindest bei dem LTE-Modell dann doch einen Wermutstropfen. Der rote Punkt an der Digital Crown sticht auch in Natura stark hervor, was nicht jedem gefallen dürfte. Hier muss man dann für sich entscheiden, ob man mit dem optischen Manko angesichts von Mobilfunk und 16 GB statt 8 GB Speicherplatz leben kann.