Keramik in Schwarz: Fotos einer nicht erschienenen Gehäusevariante der Apple Watch Series 5

Keramik in Schwarz

In Zukunft farbig?

Als Apple die Watch "Series 0" im Jahr 2014 der Öffentlichkeit präsentierte und diese Anfang 2015 schließlich auf den Markt brachte, machte eine Meldung die Runde: Die Apple Watch kostet 18.000 Euro. Hierbei bezogen sich die Berichte auf eine sündhaft teure Gold-Variante – Apple wollte damals die Watch nicht nur als "Nerd-Gadget", sondern auch als Schmuck positionieren. Dies ging schief, denn mit der darauffolgenden Uhr war die Gold-Variante Geschichte.Doch Apple experimentiert immer wieder mit höherwertigen Materialien: Mit der Apple Watch Series 6 führte Apple beispielsweise ein Titan-Gehäuse ein, welches aber nur um 100 Euro teurer ist als die Edelstahl-Variante. Die Series 2, 3 und 5 stand außerdem auch in einer weitere Variante zur Auswahl: Keramik. Bei der Series 4 und der aktuellen Series 6 verzichtet Apple aber auf diese Option – und es ist unklar, ob diese bei kommenden Generationen wieder zur Verfügung steht.Der bekannte Leaker und Sammler "Mr. White" hat sich in der Apple-Szene durch seltene Apple-Prototypen einen Namen gemacht. Nun veröffentliche "Mr. White" Bilder des Gehäuses einer Apple Watch Series 5 – in schwarzem Keramik:Eine solche Uhr gab es von Apple niemals zu kaufen – doch es ist bekannt, dass Apple meist schon lange Zeit vor Erscheinen einer neuen Produktgeneration mit verschiedenen Gehäusematerialien experimentiert. Was schlussendlich Apple von einer Präsentation der schwarzen Keramik-Variante abgehalten hat, ist unklar. Die Series 5 wurde im Jahr 2019 nur mit einer weißen Keramik-Option vorgestellt.Mit dem M1-iMac kam im Frühjahr die Farbe zurück zum Mac: Der vorherige iMac war nur in Silber verfügbar (und in Space-Gray als iMac Pro) – doch bei der aktuellen Reihe stehen sieben Farben zum Kauf bereit. Auch das kommende MacBook soll wieder in unterschiedlichen Gehäusefarben zu haben sein. Bereits kurz nach der Präsentation des iMac kamen Gerüchte auf, dass Apple zukünftig auch Watch-Modelle in knalligen Gehäusefarben anbieten wird – doch es ist unklar, ob es sich hierbei um reguläre Modelle oder eine Sonder-Edition handeln wird.