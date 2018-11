Rätselraten über Neuerungen

Apple hat ein neues Modell des magnetischen Ladedocks der Apple Watch veröffentlicht. Doch außer der anderen Versionsnummer (MU9F2AM/A; vorher: MLDW2AM/A) gibt es keine sichtbaren Neuerungen oder erweiterten Features. Zudem bleibt das Design der Ladevorrichtung gleich.Auch ansonsten fehlen Hinweise darauf, was die neue Variante vom Vorgänger unterscheidet. Apple hat möglicherweise etwas an den Innereien des Ladegeräts verändert beziehungsweise optimiert, ohne dies aber gesondert mitzuteilen. Nutzer dürften entsprechend auch von der Leistung her keine Unterschiede spüren. Das Ladedock bietet nach wie vor eine Leistungsaufnahme von 5 Watt.Dass es sich um ein neues Modell handelt, geht außer über die Versionsnummer auch aus der dazugehörigen Genehmigung der US-Kommunikationsbehörde FCC hervor . Das entsprechende Dokument weist ebenso keine Neuerungen des aktuellen Modells aus. Das Ladegerät für die Apple Watch ist für 79 Euro erhältlich (Store: ).