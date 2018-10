Neues Apple-Zubehör: USB-C für die Apple Watch, durchsichtige XR-Schutzhülle und mehr

Weitere Schutzhüllen

Ladekabel: USB-C für Apple Watch

Mit der Vorstellung einer neuen Hardware-Generation nimmt Apple normalerweise zahlreiche weitere Zubehör-Produkte mit ins Sortiment auf. Dies ist auch zum Vorbestellstart des iPhone XR der Fall. Blickt man in der entsprechenden Sektion des Online-Stores auf XR-kompatibles Zubehör, so gibt es beispielsweise das schon vorab bekannt gewordene, durchsichtige Case – mit dem Unterschied allerdings, dass es sich nun doch nicht um ein Apple-Produkt handelt, sondern von OtterBox stammt. Exklusivität ist dennoch gegeben, denn derzeit lässt sich das " OtterBox Vue Series Case " lediglich direkt bei Apple beziehen. Der Preis liegt bei 39,99 Euro, neben der komplett durchsichtigen Version steht auch eine Hülle mit dunkler Schattierung zur Verfügung.Gleichzeitig wuchs das Sortiment um weitere Schutzhüllen an, die passgenau für das iPhone XR entwickelt wurden. Ebensowenig lässt sich Apple das lukrative Geschäft entgehen, zusätzlich Displayschutzfolien zu verkaufen – und auch eine seit geraumer Zeit schon verfügbare Wärmebildkamera von FLIR zu bewerben, die sich an iOS-Geräte anschließen lässt. Wer nach weiteren Artikeln im offiziellen Store für Apple-Zubehör stöbert, findet dort auch für alle anderen Baureihen Produkte und kann nach Gerät sowie Serie filtern lassen.Das Ladekabel mit passgenauer, magnetischer Halterung für die Apple Watch war bislang nur mit einem Stecker des Typs USB-A zu haben. Apple hat allerdings mit dem heutigen Tag auch ein neues " Magnetisches Ladekabel " im Angebot, das stattdessen auf USB-C setzt. Damit lässt es sich direkt und ohne Adapter an alle Geräte mit USB-C anschließen – beispielsweise MacBook oder MacBook Pro. Dies unterstreicht wohl recht deutlich Apples Strategie, USB-C als Anschluss der Zukunft anzusehen. Das Ladekabel ist 0,3 Meter lang und kostet bei Apple 35 Euro. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich noch nicht sagen, ob man das Kabel demnächst dazu verwenden kann, die Apple Watch am kommenden iPad Pro zu laden. Die Umstellung des Tablets auf USB-C gilt zwar als sicher, nicht jedoch die sich daraus ergebende Funktionalität.