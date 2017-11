Apple Watch: Apple Spitzenreiter auf dem Markt für Smartwatches und Fitnessarmbänder

Apple Spitzenreiter mit 23 Prozent Marktanteil

Tim Cook verkündete auf Apples letzter Quartalskonferenz bereits ein starkes Wachstum der hauseigenen Wearables-Sparte. Die Verkaufssteigerung sei im dritten Quartal 2017 um 75 Prozent höher gewesen als im gleichen Vorjahreszeitraum. Insbesondere die Apple Watch verkaufe sich immer besser, so der Apple-Chef.Neueste Zahlen des Marktforschungsunternehmens Canalys unterstreichen den von Cook angesprochenen positiven Trend. Demnach belegt Apple wieder den ersten Platz auf dem Markt der Fitnessarmbänder und Smartwatches.Apples Marktanteil auf dem weltweiten Markt für Smartwatches und Fitnessarmbänder beträgt laut Canalys 23 Prozent. Im dritten Quartal 2017 sind demnach 3,9 Millionen Exemplare der Apple Watch über die realen und virtuellen Ladentheken gegangen.Die Veröffentlichung der Apple Watch Series 3 ist Canalys zufolge maßgeblich für den Verkaufsanstieg verantwortlich. Die Marktforscher gehen von rund 800.000 verkauften LTE-Modellen der Apple Watch Series 3 im September aus. Der Wert wäre noch höher gewesen, wenn Apple keine Lieferschwierigkeiten gehabt hätte, so Canalys. Die Nachfrage sei unterschätzt worden.Knapp hinter Apple folgt Xiaomi mit 21 Prozent Markteil (3,5 Millionen Einheiten). Das chinesische Unternehmen hatte im zweiten Quartal 2017 noch den Spitzenplatz inne. Platz 3 geht an Fitbit, das zwischen Juli und September mit 3,5 Millionen verkauften Exemplaren einen Anteil von 20 Prozent am globalen Wearable-Band-Markt besaß. Auf Position 4 und 5 folgen schon relativ weit abgeschlagen Huawei respektive Samsung.Insgesamt sank der Wearable-Band-Markt im dritten Quartal um 2 Prozent auf insgesamt 17,3 Millionen verkaufte Einheiten. Das liegt den Canalys-Ergebnissen zufolge aber hauptsächlich an den sinkenden Absätzen mit Fitnessarmbändern. Die Nachfrage für Smartwatches wie Apples intelligente Armbanduhr zeigen dagegen einen klaren Aufwärtstrend – genauso wie es Tim Cook bereits ausführte.