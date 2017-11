Apple Watch, AirPods und Beats-Kopfhörer: Starkes Wearables-Wachstum im Vergleich zum Vorjahr

Andere Produkte

AirPods als Überraschungserfolg

Deutlich mehr Apple-Watch-Verkäufe als im Vorquartal

Apple verkündete auf der gestrigen Quartalskonferenz Wachstum in allen wichtigen Konzernbereichen. Vor allem in Bezug auf die hauseigenen Wearables-Produkte wie Apple Watch, AirPods oder Beats-Kopfhörer zeigte sich Apple-Chef Tim Cook begeistert. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum wuchs die Sparte im abgelaufenen Quartal um 75 Prozent.Apples Wearables-Bereich sei allein für sich schon ein Fortune-400-Unternehmen, so Cook. Konkrete Verkaufszahlen zu den einzelnen Artikeln nannte der Apple-CEO nicht. Die Gesamteinnahmen des Bereichs, zu denen auch Wearables gehören, lagen bei 3,23 Milliarden US-Dollar und damit 36 Prozent höher als im gleichen Vorjahresquartal.Insbesondere die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer AirPods, die im Vorjahresquartal noch nicht auf dem Markt waren, entwickelten sich zu einem Überraschungserfolg. Die hohe Nachfrage stellte Apple sogar lange Zeit vor Lieferprobleme, die der Konzern erst in den letzten Monaten Schritt für Schritt in den Griff bekam. Laut des Marktforschungsinstituts NPD Group entfallen 85 Prozent des US-Gesamtumsatzes von Kabellos-Kopfhörern auf Apples AirPods.Zudem gab es eine Erfolgsmeldung explizit zur Apple Watch. Die intelligente Armbanduhr verkaufte sich in den Monaten Juli, August und September um 50 Prozent besser als im Quartal davor, so Apple.Ein maßgeblicher Faktor für die Verkaufssteigerungen dürfte die im September erschienene Apple Watch Series 3 sein, die unter anderem LTE-Unterstützung per eSIM und mehr iPhone-Unabhängigkeit bietet. Zudem senkte Apple im Zuge der Neuveröffentlichungen die Preise für einige ältere Apple-Watch-Varianten.