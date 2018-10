Apple Watch: Aktualisierte Übersichtsseite für watchOS-Features verfügbar

Blick auf Gesundheitsaspekte interessant

Zum Start der Apple Watch Series 4 hat Apple inzwischen auch die deutsche Übersichtsseite mit der Liste an Features aktualisiert, die in watchOS 5 zur Verfügung stehen. Die Tabellen zeigen die jeweiligen Länder, in denen die einzelnen Funktionen angeboten werden. Besonders beachtenswert sind mehrere Gesundheitsfeatures, die watchOS 5 in Kombination mit der Apple Watch Series 4 zwar bereitstellt, in Deutschland aber bis auf Weiteres aus gesetzlichen Gründen nicht nutzbar sind.Unter „Benachrich­tigung bei hoher Herzfrequenz“ und „Benachrich­tigung bei niedriger Herzfrequenz“ etwa führt Apple viele Länder auf, darunter auch Deutschland. Dagegen steht bei „Benachrich­tigung bei Vorhofflimmern / Unregelmäßigkeiten bei der Herzfrequenz“ und „EKG“ nur ein Land: USA.Apple besitzt für das EKG-Feature derzeit nur in den USA eine Zulassung. In weiteren Ländern bemüht sich das Unternehmen zwar schon um Genehmigungen für das Elektrokardiogramm, allerdings sind Vorhersagen über die Dauer des damit verbundenen behördlichen Prüfprozesses und den Ausgang der Verfahren schwierig. Deutsche Anwender sollten also keine allzu große Hoffnung haben, die EKG-Funktion der Apple Watch Series 4 schon bald nutzen zu können.Auch Studierendenausweise sind bislang nur an ausgewählten Universitäten in den USA über die Apple Watch verfügbar. Deutsche Kunden müssen zudem nach wie vor auf Apple Pay warten. Tim Cook kündigte unlängst den Deutschlandstart des Bezahldienstes für dieses Jahr an, wobei er keinen genauen Termin nannte. Eine Möglichkeit für die Bekanntgabe des Deutschland-Startschusses wäre das kommende Hardware-Event, das Apple voraussichtlich nächste oder übernächste Woche veranstaltet.