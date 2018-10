Apple Wallet lässt sich in US-Universitäten als Studentenausweis nutzen

Authentifizierung per Face oder Touch ID

Studenten dreier Universitäten in den USA können ihren Studentenausweis nun per Apple Wallet verwenden und sich damit zu bestimmten Bereichen Zutritt verschaffen. Auch Dienstleistungen lassen sich mit der virtuellen Ausweiskarte bezahlen. Apple hat die zugrundeliegende Technologie schon bei der WWDC 2018 eingesetzt. Die Angestellten des Unternehmens verwenden sie schon länger auf dem Apple Park.Die Technologie setzen nun die Duke University, die University of Oklahoma und die University of Albama ein, berichten US-Medien. Studenten müssen dabei ihr Gerät entsperren, damit die ID auf dem Display erscheint. Per Touch oder Face ID checkt das System die Identität für den konkreten Vorgang ein weiteres Mal, wie bei einer Apple-Pay-Transaktion. So können die Teilnehmer per Apple Wallet etwa ins Studentenwohnheim gelangen oder eine Bezahlung autorisieren. Möglich wird das durch das Framework "Core NFC", welches Apple mit iOS 11 eingeführt hat. Es erlaubt Entwicklern, den integrierten NFC-Chip des iPhones zu verwenden, um über das NDEF-Format (NFC Data Exchange Format) entsprechende Daten-Tags zu scannen und zu verarbeiten.Apple zeigt sich entsprechend stolz und freut sich über die Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen. Jennifer Bailey führt die Sparte "Internet Services" und erklärt: "Als wir Apple Pay auf den Markt gebracht haben, haben wir uns zum Ziel gesetzt, die physische Geldbörse zu ersetzen. Durch das Hinzufügen von Transit- und Kundenkarten sowie kontaktlosem Ticketing haben wir die Möglichkeiten der Apple Wallet über den Zahlungsverkehr hinaus erweitert." Sie freue sich, mit den Universitäten zusammenzuarbeiten, um die kontaktlosen Studentenausweise anbieten zu können.Die iPhones der Xs-Serie beherrschen die Technologie "Background Tag Reading", also das Lesen von Daten-Tags im Hintergrund. Zusätzlich leiten die Routinen die Tags auch gleich zu den Apps weiter. Diese Methode kann Apple zufolge den Identifikationsprozess beschleunigen – auch in den besagten Universitäten. Der Konzern hat das NFC-Konzept zuvor ausgiebig im eigenen Hauptquartier erprobt – dort öffnen Mitarbeiter schon länger Türen mit Apple-Uhren und iPhones per NFC. Zur WWDC 2018 setzte der iPhone-Produzent das System ebenfalls ein. Den drei genannten Instituten sollen die Johns Hopkins und Temple University, sowie die University of Santa Clara folgen.