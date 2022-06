Apple-Tochter Claris: FileMaker (Pro) 19.5 mit neuen Features, Fehlerbehebungen und mehr Stabilität

Neue Sicherheitsfunktionen

Zusätzliche JSON-Features

Neurungen bei Lizenz-Datei und XML-Export

Apples Tochterunternehmen Claris hat eine neue Version von FileMaker zum Download bereitgestellt. Version 19.5 der für das Anlegen und Verwalten von Datenbanken konzipierten Software hält neue Funktionen wie LeseQRCode bereit. Zusätzlich gibt es die von Updates gewohnten Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen – beispielsweise wurde ein Problem behoben, das zu Abstürzen führen konnte.Dem Unternehmen zufolge zählen neue Sicherheitsfeatures zu den elementaren Bestandteilen der jüngsten FileMaker-Aktualisierung. FileMaker Pro benachrichtigt Anwender auf Wunsch fortan, wenn eine fmp-URL eine eigene App öffnet. Nutzer können dem Öffnen dann zustimmen und den dazugehörigen Host in die Liste erlaubter Hosts aufzunehmen – oder den Vorgang ablehnen. Wer das Feature nutzen möchte, muss es jedoch erst in FileMaker aktivieren. Standardmäßig ist es nicht eingeschaltet. Zudem erhielt OpenSSL in FileMaker ein Update auf die Version 1.1.1n.Hinzu kommen neue JSON-Features wie JSONGetElementTy, HoleLiveText und HoleLiveText. Entwickler können damit in Bildern eines bestimmten Containers enthaltenen Text auslesen. Das Tool nutzt jetzt denselben Algorithmus wie Apples Live Text. Zudem lassen sich auf ähnliche Weise QR-Codes aus einem Bild eines Containerfeldes erkennen. Für HoleLiveText und HoleLiveText sind Apple-Geräte mit mindestens macOS Monterey, iOS 15 oder iPadOS 15 vonnöten.Eine Neuerung bei der Lizenz-Prüfung soll den Nutzungskomfort erhöhen. Die vorhandene Lizenzzertifikatsdatei lässt sich fortan jederzeit ersetzen, ohne dass der Nutzer FileMaker Pro beenden muss. Darüber hinaus sichert der Scriptschritt "Kopie als XML speichern" nun mehr Daten in der dazugehörigen XML-Datei. Dazu zählen unter anderem Metadaten zur Datenbankdatei-Verschlüsselung, detaillierte Berechnungsinformationen, eindeutige Hashes und Verweise auf Scripts in Dateibeziehungen mit denselben UUIDs. Dagegen ist die Eigenschaft "timestamp" nicht mehr in der Kopfzeile der XML-Datei vertreten.Die neue Version von FileMaker behebt zusätzlich viele Stabilitäts- und Leistungsprobleme, die zu hoher Prozessorbelastung und Abstürzen führen konnten. Wer Claris FileMaker (Pro) 19.5.1 vor dem Kauf ausprobieren möchte, kann eine kostenlose Trial-Variante herunterladen