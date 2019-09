Apple Store an der Fifth Avenue wird wiedereröffnet: Der Glaswürfel erstrahlt in neuem Glanz

Doppelt so groß wie früher



Plaza ebenfalls neu gestaltet



900 Mitarbeiter, 30 Sprachen



Seit seiner Eröffnung im Jahr 2006 durch Steve Jobs persönlich genießt er einen wahren Kultstatus: Der Apple Store an der Fifth Avenue in New York. In der vergangenen zwei Jahren war das Geschäft mit dem markanten Glaswürfel wegen Umbauarbeiten geschlossen. Am heutigen Freitag wird es wiedereröffnet.Der in den vergangenen 13 Jahren vermutlich millionenfach abgelichtete "Cube" stellt allerdings nur den Eingangsbereich dar. Der eigentliche Apple Store befindet sich im Untergeschoss. Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten, die 2017 begannen, ist er nun fast doppelt so groß wie früher. Der Raum ist zudem höher, größere Deckenfenster sorgen für mehr natürliches Licht. Von der Vergrößerung profitiert auch der Genius-Bereich, der auf nunmehr ebenfalls verdoppelter Fläche "drastisch erhöhte Servicekapazitäten ermöglicht", schreibt Apple in einer Pressemitteilung Auch der Platz vor dem Glaswürfel wurde neu gestaltet. 28 Gleditschien und zahlreiche Springbrunnen säumen die Plaza. Apple zufolge soll sie mit ihrem beruhigenden Ambiente als Treffpunkt dienen. Durch den "Cube" mit seinen 18 "Himmelslinsen" und 62 Oberlichtern gelangt man dann über eine Wendeltreppe aus Edelstahl in den eigentlichen Store, ein Aufzug steht den Besuchern ebenfalls zur Verfügung.In neuen Apple Store an der Fifth Avenue kümmern sich 900 Mitarbeiter um die Besucher und Kunden. Sie sprechen mehr als 30 Sprachen. Entsprechend stolz ist Apples Retail-Chefin Deirdre O'Brien: "Unsere Retail-Geniuses, Creative Pros und Specialists haben so hart daran gearbeitet, um sich auf diesen Tag vorzubereiten. Wer sie sind und welche Talente sie mitbringen, ist so wichtig für die Qualität, die wir bei Apple anstreben", sagte sie vor der Eröffnung am heutigen Freitag um 14 Uhr deutscher Zeit. Der Apple Store an der Fifth Avenue ist das einzige Ladengeschäft des iPhone-Konzerns, welches ganzjährig 24 Stunden am Tag geöffnet ist.