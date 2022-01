Apple-Personalrochade: Neue Kommunikations-Chefin präsentiert – Vorgängerin geht schon nach kurzer Zeit

Neue Kommunikations-Chefin schon lange bei Apple

Vorgängerin blieb nur rund 8 Monate

Apple hat eine neue Verantwortliche für den Bereich der weltweiten Unternehmenskommunikation. Kristin Huguet Quayle wird den hochrangigen Posten übernehmen, wie das Unternehmen aus Cupertino mitteilte. Überraschend an der Personalie ist die kurze "Amtszeit" ihrer Vorgängerin Stella Low. Die vorherige Chefin für Unternehmenskommunikation verlässt ihre Position schon nach weniger als einem Jahr.Mit Kristin Huguet Quayle hat sich Apple für eine seit langer Zeit im Unternehmen tätige Fachkraft entschieden, die in den letzten 15 Jahren verschiedene Rollen bei Apple einnahm. In gewohnt blumigen Worten lobt Apple Quayles bisheriges Wirken im Unternehmen: "Kristin spielt seit mehr als 15 Jahren eine wichtige Rolle dabei, Apples Geschichte unglaublicher Innovationen und starker Werte fortzuschreiben." Mit ihrer großen Erfahrung und von Prinzipien geleitetem Führungstalent sei sie auf einzigartige Weise für ihren neuen Job geeignet, so das Unternehmen.Quayle begann bei Apple im Jahr 2005, als noch Mitbegründer Steve Jobs den Posten des CEO innehatte. Auch seinerzeit war die Unternehmenskommunikation schon der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Als Apple im Jahr 2014 eine öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung mit dem FBI wegen der Herausgabeforderung und der Zugriffsmöglichkeit auf verschlüsselte iPhone-Daten hatte, leitete Quayle die dazugehörige Unternehmenskommunikation. Vor Apple arbeitete die Kommunikationsexpertin für die Public-Relations-Abteilung von Sun Microsystems.Über die Gründe für den Ausstieg (oder die etwaige Entlassung) von Quayles Vorgängerin Stella Low gibt es keine genauen Informationen. Sie übernahm die Chefposition der Unternehmenskommunikation im Mai 2021. Apple zufolge wolle sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen – eine Begründung, die angesichts ihrer lediglich rund achtmonatigen Tätigkeit in Cupertino seltsam klingt. Möglicherweise gibt es aber tatsächlich familiäre Umstände, die für sie aktuell Priorität haben.Vor Low war die Chefposition in Apples Unternehmenskommunikation fast zwei Jahre lang unbesetzt, nachdem der frühere Verantwortliche Steve Dowling das Unternehmen anno 2019 verließ. In der Übergangszeit zwischen Dowling und Low kümmerte sich Berichten zufolge Apples langjähriger Marketingchef Phil Schiller um den Bereich.