Kurz: Apple erstmals wieder auf der NAB +++ Apples neue "Vice President of Communication"

Stella Low ist Apples neue Kommunikations-Chefin

Apple ist bezüglich Messeauftritten sehr zurückhaltend. Seit rund 12 Jahren gibt es beispielsweise keine Präsenz mehr auf Zuschauermessen (einst unter anderem die MacWorld San Francisco), auch anderen Veranstaltungen schenkt das Unternehmen wenig Aufmerksamkeit. 2021 scheint hingegen eine Ausnahme zu machen, denn nach genau einem Jahrzehnt Abstinenz zeigt sich Apple wieder auf der NAB, der National Association of Broadcasters. Auf den Veranstaltungsseiten findet sich in der Teilnehmerliste neben Disney, ABC, CBS, Dreamworks, ESPN, Fox, Hulu, IHeartMedia, NBC und Netflix nämlich auch Apple.2011 hatte Apple zur NAB das neuentwickelte Final Cut Pro X präsentiert, sich anschließend aber nicht mehr auf der Veranstaltung sehen lassen. Unbekannt ist, wie sichtbar Apple im Oktober 2021 dann in Las Vegas auftreten wird. Eine Keynote zur Vorstellung neuer Produkte erscheint weniger realistisch, denn Apple wählt dazu schon seit langer Zeit nur noch selbstorganisierte Events. Denkbar wäre eher, zu jenem Zeitpunkt dann M1X-Macs auszustellen, die NAB versammelt immerhin viel Zielpublikum für Pro-Hardware. Noch wahrscheinlicher ist allerdings, dass Apple sich lediglich als Sponsor zeigt oder einige Vertreter auf die Messe schickt.Für die Apple-Welt gewinnt ein neuer Name an Bedeutung, nämlich Stella Low . Lange Jahre als Kommunikations-Chefin bei Cisco, Dell und EMC beschäftigt, füllt sie in Zukunft selbige Rolle bei Apple aus. Die Neubesetzung wurde erforderlich, da der bisherige Vice President of Communication, Steve Dowling, das Unternehmen verlassen hat. Jene Entscheidung liegt bereits fast zwei Jahre zurück, Apple ließ sich aber Zeit mit der Nachfolgersuche. In der Zwischenzeit war Phil Schiller eingesprungen, dessen Zeit im aktiven Tagesgeschäft bekanntlich aber ebenfalls endete.Stella Low stammt aus Großbritannien, studierte an der London South Bank University und sitzt zusätzlich im Board der American Heart Association. Genauso wie Tor Myhren , Apples Vice President, Marketing Communications, ist Low direkt Tim Cook unterstellt. Während Myhrens Aufgabe im Marketing-Bereich liegt, kümmert sich die neue Kommunikations-Chefin eher um innere Abläufe, bringt sich aber genauso in die PR-Arbeit ein.