Apple Pay und Kryptowährungen: Apple erwägt Unterstützung – hat aber noch keine konkreten Pläne

Tim Cook hat privat in Kryptowährungen investiert

Integration von Bitcoin & Co. in Apple Pay ist denkbar

Tim Cook wird auch nach zehnjähriger Amtszeit als Apple-Chef zuweilen der Charakter eines Buchhalters nachgesagt. Dieses wenig schmeichelhaft gemeinte Etikett wird der Leistung des CEO allerdings wohl kaum gerecht. Immerhin wurde Apple unter seiner Führung nicht nur zum wertvollsten Unternehmen der Welt, sondern ließ mehrfach auch durch bemerkenswerte Innovationen aufhorchen wie etwa zuletzt den Umstieg auf hauseigene Prozessoren auf ARM-Basis. Was die Finanzen des kalifornischen Unternehmens angeht, zeichnet Cook sich aber tatsächlich durch eine Solidität aus, welche an einen gewissenhaften Buchhalter erinnert.Bei privaten Investments ist Tim Cook hingegen offensichtlich etwas risikofreudiger als in seiner Eigenschaft als Unternehmenslenker. Im Anlagevermögen des Apple-Chefs finden sich neben klassischen Werten wie etwa Aktien nämlich auch Kryptowährungen. Das offenbarte der CEO jetzt im Gespräch mit Andrew Ross Sorkin von der New York Times. Bitcoin und anderes Blockchain-Geld seien für ihn sinnvolle Bestandteile eines breit gestreuten Portfolios. Als Empfehlung für andere Anleger wollte Cook diese Aussage jedoch ausdrücklich nicht verstanden wissen.Zurückhaltender in Sachen Kryptowährungen zeigt sich Tim Cook hingegen, wenn es um Apple und die Dienste des Unternehmens wie etwa Apple Pay geht. Man erwäge zwar, Bitcoin & Co. in den hauseigenen Zahlungsdienst zu integrieren, konkrete Pläne oder einen Zeitplan gebe es derzeit nicht. Für entsprechende Ankündigungen sei es daher noch zu früh. Apple beabsichtige momentan auch noch nicht, Kryptowährungen als Zahlungsmittel im Apple Online Store oder in den hauseigenen Ladengeschäften zu akzeptieren. Die in Cupertino für Apple Pay zuständige Vizepräsidentin Jennifer Bailey hatte bereits 2019 mitgeteilt, das Unternehmen beobachte die Entwicklung der Akzeptanz von Kryptowährungen aufmerksam und bescheinigte Bitcoin & Co. auf lange Sicht ein "interessantes Potenzial".