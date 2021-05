Apple Pay via Kryptowährung? Apple-Stellenanzeige sucht Finanzexperten

"Wallets, Payments, and Commerce"

Neue Features für Apple Pay, App Store und Co.?

Mit Services wie Apple Pay und der hauseigenen Kreditkarte (für US-Kunden) hat sich das Unternehmen aus Cupertino in den letzten Jahren als Finanzdienstleister etabliert – und plant Berichten zufolge weitere Zahlungsservices für Nutzer. Apple stellte vor Kurzem eine Stellenanzeige online, über die das Unternehmen nach Finanzexperten sucht. Konkret geht es um Fachpersonal, das sich mit Kryptowährungen und anderen alternativen Zahlungsmethoden auskennt.Die in Apples Jobangeboten veröffentlichte Anzeige vom 25. Mai bietet eine Stelle in der Abteilung "Wallets, Payments, and Commerce" (WPC). Das Unternehmen hält Ausschau nach einem erfahrenen Business Development Manager, um Partnerschaften im Bereich innovativer Zahlungsmethoden zu knüpfen. Die ausgeschriebene Arbeitsstelle deckt diverse Segmente ab, darunter Verhandlungen mit potenziellen Geschäftspartnern. Hinzu kommen abzuschließende Verträge und die Umsetzung dazugehöriger Geschäftsprogramme.Bei den Qualifikationen ist die Rede von einer mindestens fünfjährigen Arbeit für alternative Zahlungsanbieter. Apple zählt dazu Kryptowährungen, "Buy Now, Pay Later"-Services (BNPL) und weitere Dienstleistungen für die digitale Geldbörse. Wünschenswert sei zudem Erfahrung mit einem weiten Spektrum an FinTech-Produkten und vielfältigen Finanzsystemen.Die Jobbescheibung geht zwar weniger auf Apple-Dienste und -Apps ein, für welche die Arbeitsstelle relevant sein wird – doch beim Blick auf die geforderten Qualifikationen sind die anvisierten Unternehmensbereiche absehbar. Apple Pay beispielsweise könnte über Kreditkarten hinaus mit weiteren Zahlungsarten wie Kryptowährungen gekoppelt werden, inklusive neuer Features für die Wallets-App.Zudem sind ausgeweitete Zahlungsmöglichkeiten im App Store mithilfe von externen Finanzdienstleistern denkbar. Sowohl für Käufe als auch Abonnements von Anwendungen und Services könnte Apple eine größere Vielfalt an Zahlungsoptionen bereitstellen, darunter den Begleich von Rechnungen via Kryptowährung. Die Apple-Pay-Verantwortliche Jennifer Bailey bekundete schon vor einigen Jahren das Interesse daran. Apple beobachte die Entwicklung von Kryptowährungen genau: "Wir interessieren uns dafür. Wir denken, dass Krypto-Zahlungsoptionen langfristig Potenzial bieten."