Apple Pay soll Guthabentransfer zwischen zwei Geräten unterstützen

Aus involvierten Quellen heißt es, dass Apple die Pläne rund um eine direkte Geldtransfer-Funktion für Apple Pay, bei der sich Guthaben zwischen zwei Geräten übertragen lässt, wieder stärker verfolgt. Damit will Apple alternativen Zahlungsdiensten wie PayPal Paroli bieten und zugleich die Attraktivität von Apple Pay steigern.Typische Anwendungsszenarien für den Direkttransfer sind beispielsweise eine Sammelaktion für ein großes Geschenk oder die nachträgliche Aufteilung des Restaurantbesuchs. Der Direkttransfer könnte hierzulande den sonst notwendigen Bargeldaustausch oder eine mögliche Überweisung ersetzen, welche bei immer mehr Banken kostenpflichtig wird.Bereits vor zwei Jahren hatte Apple eine derartige Funktion geplant. Die Verhandlung mit den Banken führte aber zu keinem Ergebnis, sodass es auch zu keiner Umsetzung der Transferfunktion kam. Mit dem neuen Anlauf will sich Apple nun möglicherweise zunächst auf Visa-Kreditkarten konzentrieren.Hierbei würde Apple nicht nur als Dienstleister auftreten, sondern auch als Herausgeber virtueller Visa-Prepaidkarten, wie es auch bei einigen Banken der Fall ist. Dies eröffnet Apple dann die Möglichkeit, ohne weitere Verhandlungen eine derartige Transferfunktion anbieten zu können.Gegenüber Recode wollten weder Apple noch Visa den Bericht kommentieren. Beobachter halten es für möglich, dass Visa durch die mögliche Kooperation mit Apple unter Druck gerät. Banken könnten Visa mit einer Abwanderung zu alternativen Kreditkarten drohen und so Apples erneuten Versuch torpedieren.