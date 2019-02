Apple Pay ein großer Erfolg: 383 Millionen Nutzer weltweit

Apple Pay auf mehr als jedem dritten iPhone aktiviert

Weniger Nutzer in den USA

Wachstum bei Transaktionen verlangsamt sich

Wichtiger Dienst für Apple

Apple Pay startete im Oktober 2014 in den USA und über die Jahre führte Apple den Dienst in immer mehr Ländern ein. Obwohl in Deutschland die Infrastruktur zum kontaktlosen Bezahlen in Geschäften weit fortgeschritten ist, mussten sich Apple-Nutzer bis Ende letzten Jahres gedulden – erst seit Dezember 2018 steht Apple Pay offiziell in Deutschland zur Verfügung.Einer Marktstudie von LoopVentures.com nach ist die Akzeptanz des Apple-Bezahldienstes sehr hoch: Weltweit ist Apple Pay auf 43 Prozent der iPhones aktiv – dies entspricht 383 Millionen Geräten. Im September 2018 lag die Quote noch bei 36 Prozent, im September 2017 bei nur 20 Prozent. Durch die Einführung von Apple Pay in immer mehr Ländern kann Apple beim mobilen Bezahlen großes Wachstum verzeichnen.Die Akzeptanz des Dienstes scheint in den USA allerdings deutlich weniger ausgeprägt zu sein: Die Marktstudie kommt zu dem Ergebnis, dass nur 21 Prozent der Apple-Nutzer in den USA Apple Pay freigeschaltet haben, international aber 47 Prozent der Kunden.Im letzten Quartal 2018 wurden 1,8 Milliarden Transaktionen über Apple Pay abgewickelt – im Vorjahresquartal 900 Millionen. Im Weihnachtsquartal 2016 tätigten die Nutzer nur 300 Millionen Zahlungen über Apple Pay. Demnach nimmt zwar die prozentuale Steigerung der Transaktionen ab, die Gesamtmenge der Transaktionen liegt aber mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau.Zwar verdient Apple an jeder abgewickelten Transaktion, viel wichtiger dürfte für den Konzern aber sein, dass der Dienst Kunden im Apple-Universum hält: Hat der Nutzer sich einmal an die komfortable Zahlungsabwicklung per iPhone oder gar Apple Watch gewöhnt, wird er dies bei der Anschaffung neuer Geräte berücksichtigen und möglicherweise wieder zu Apple-Produkten greifen.