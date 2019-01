Apple Pay: Erste (wenige) Zahlen zum Start des Apple-Dienstes in Deutschland

Geräteregistrierungen im fast sechsstelligen Bereich bei der Comdirect

Männlich, im Schnitt 38 Jahre alt

Kaum Probleme bei Einführung

Im Oktober 2014 führte Apple den mobilen Bezahldienst Apple Pay in den USA ein – über die Jahre wurde der Dienst in immer mehr Ländern eingeführt, aber Deutschland musste sich bis zum Sommer 2018 gedulden. Auf einer Quartalskonferenz zu den Unternehmenszahlen kündigte Tim Cook an, dass der Bezahldienst noch 2018 in Deutschland auf den Markt kommen werde.Am 11. Dezember 2018 war es dann endlich so weit: Apple Pay konnte nun offiziell in Deutschland genutzt werden, wenngleich zum Marktstart nur einige Banken teilnehmen. Dafür wird Apple Pay aber an den meisten Verkaufsstellen ohne Probleme akzeptiert – der Marktstart verlief fast völlig problemfrei.Apple gibt keine detaillierten Nutzerzahlen zu Apple Pay bekannt – daher ist es momentan schwer ersichtlich, wie die Akzeptanz des mobilen Bezahldienstes in Deutschland ist. Die Süddeutsche Zeitung konnte dennoch einige Kennzahlen aus der Branche ermitteln.Die Comdirect-Bank ließ verlauten, dass Kunden bereits am ersten Tag Geräte in fünfstelliger Höhe anmeldeten – nach einigen Wochen steuerte die Zahl der registrierten Apple-Produkte auf den sechsstelligen Bereich zu. Damit sollen laut der Comdirect-Bank die internen Erwartungen deutlich übertroffen worden sein. Auch die Online-Bank N26 gab bekannt, dass die Anzahl der Neukunden nach Einführung von Apple Pay deutlich gestiegen sei.Der Wirecard-Dienst Boon sagte gegenüber der Zeitung, dass die Nutzeranzahl bei Boon innerhalb der ersten Stunden um 20 Prozent gestiegen sei – genaue Zahlen dürfe das Unternehmen aber aufgrund einer Geheimhaltungserklärung nicht veröffentlichen. Der durchschnittliche Apple-Pay-Nutzer sei 38 Jahre alt und zu 90 Prozent männlich – besonders im Supermarkt, in Fast-Food-Ketten und an Tankstellen sei Apples mobile Bezahllösung beliebt. Im Mittel gibt der Nutzer 225 Euro pro Monat über die Boon-Karte aus – ohne Apple Pay nutzen Boon-Kunden die Prepaid-Mastercard deutlich weniger: Kunden kommen dann auf nur 96 Euro pro Monat.Schaut man sich in den sozialen Medien oder Apple-Foren um, ging die Apple-Pay-Einführung in Deutschland ohne größere Pannen über die Bühne. Problemberichte findet man kaum – trotz hoher Nutzerzahlen, wenn man den Berichten aus der Bankenbranche glaubt.