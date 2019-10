Apple Pay: Wettbewerbsbehörde der EU nimmt Apples Zahlungsdienst unter die Lupe

Banken und App-Entwickler werden befragt

Kommission beobachtet allgemeine Entwicklung

Apple betont Sicherheit und Datenschutz

Bereits vor rund einem Jahr kritisierte Margrethe Vestager, dass Apple die Nutzung des NFC-Chips in iPhones stark einschränke. Die zunehmende Verbreitung von Apple Pay auch in der Europäischen Union (EU) hat die Bedenken der für Wettbewerbsfragen zuständigen EU-Kommissarin nun offenbar noch verstärkt: Die ihr unterstehende Generaldirektion hat Berichten zufolge eine Untersuchung von Apples Zahlungsdienst eingeleitet.In einem ersten Schritt befragt die Brüsseler Wettbewerbsbehörde zurzeit unter anderem Banken, Zahlungsdienstleister und App-Entwickler zu Apple Pay. Das hat das Informationsportal MLex aus Kreisen der EU-Kommission erfahren. Untersucht werden soll, ob Apple mit dem hauseigenen Zahlungsservice gegen Wettbewerbsregeln verstößt. Die Behörde möchte unter anderem in Erfahrung bringen, ob der kalifornische Konzern iPhone-Nutzer bei In-App-Käufen zur Bezahlung mit Apple Pay drängt und damit andere Zahlungsmöglichkeiten benachteiligt.Die Kommission beobachtet in diesem Zusammenhang auch die allgemeine Entwicklung mobiler Zahlungsmethoden und das Verhalten der Anbieter. Das teilte ein Sprecher der Brüsseler Behörde mit. Zu den genauen Fragestellungen gab es keine Auskünfte, da diese nicht öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass es in der Befragung auch um Apples Beschränkung der Nutzung von NFC in den iPhones geht. Einige Banken und Zahlungsdienstleister hatten sich in der Vergangenheit darüber beklagt, dass sie mangels Zugriff auf den entsprechenden Chip in eigenen Apps keine kontaktlosen Zahlungen ermöglichen können.Apple verhindert die Nutzung der NFC-Funktion durch Drittanbieter-Apps nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen und wegen des insbesondere im Zahlungsverkehr erforderlichen Datenschutzes. Auf Android-Geräten hingegen können App-Entwickler einen vorhandenen NFC-Chip nutzen, viele Banking-Programme bieten daher die Möglichkeit kontaktloser Zahlungen und stehen somit im Wettbewerb zu Google Pay, dem Zahlungsdienst des Suchmaschinen-Konzerns. Ob Apple tatsächlich mit der restriktiven Haltung in Sachen NFC gegen EU-Wettbewerbsrecht verstößt, bleibt abzuwarten.