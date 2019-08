Apple Pay: Bezahlen mit dem iPhone ist immer noch die große Ausnahme

Nur neun Prozent nutzen Apple Pay

Klassiker liegen weit vorn

Handel noch nicht bereit für neue Verfahren

Chinesen und Inder zahlen mobil

Traditionelle Zahlungsmethoden erfreuen sich auch in den USA nach wie größter Beliebtheit bei den Verbrauchern. Apple Pay, Google Pay und andere Mobile-Payment-Dienste hingegen werden vergleichsweise selten eingesetzt. Es gibt allerdings Länder, in denen das völlig anders aussieht.Lediglich neun Prozent der US-Amerikaner geben laut einer aktuellen Studie an, gelegentlich mit Apple Pay zu bezahlen, berichtet CNBC. Googles Zahlungsdienste werden sogar nur von 6 Prozent der Verbraucher genutzt. Auch etliche andere mobile Zahlungsmethoden liegen bei der Akzeptanz im einstelligen Prozentbereich: Der Paypal-Service Venmo kommt auf 7 Prozent, Square Cash und Facebook Messenger auf 3 Prozent.An der Spitze liegen klassische Methoden – und zwar mit weitem Abstand: Mit der physischen Kreditkarte zahlen regelmäßig 80 Prozent der Amerikaner, Bargeld kommt auf 79 Prozent, die Bankkarte nutzen 59 Prozent und 53 Prozent setzen Schecks ein. Das einzige häufig genutzte Zahlungsmittel, welches nicht dem traditionellen Bankwesen entspringt, ist Paypal mit 44 Prozent, allerdings wird dieser Dienst naturgemäß überwiegend bei Onlinekäufen eingesetzt.Die geringe Nutzung mobiler Zahlungsmethoden ist allerdings nicht allein der Zurückhaltung der US-amerikanischen Verbraucher geschuldet. Im stationären Handel des Landes werden die neuen Verfahren nämlich häufig noch nicht akzeptiert. Während man mit der klassischen Magnetstreifen-Kreditkarte so gut wie überall bezahlen kann, kommen EMV-fähige Chip-Terminals erst in jüngster Zeit flächendeckend zum Einsatz. Kontaktloses Zahlen mit NFC, wie es etwa für Apple Pay erforderlich ist, wird nach wie vor nur sehr selten angeboten. Hinzu kommt, dass große Handelsunternehmen wie zum Beispiel Walmart auf eigene Zahlungsdienste setzen.In anderen Weltregionen ist Mobile Payment hingegen bereits weit verbreitet. In China etwa nutzen 84 Prozent der Verbraucher WeChat Pay, AliPay kommt auf 81 Prozent. Mit Bargeld zahlen 64 Prozent. Apple Pay landet im Reich der Mitte bei 17 Prozent. Ähnliche Zahlen gibt es nur noch in Argentinien, Indien und Brasilien. Selbst in Schweden, wo Bargeld mittlerweile eine geringe Rolle spielt, werden überwiegend von klassischen Banken angebotene Zahlungsmethoden genutzt, ebenso wie in den meisten anderen europäischen Ländern und Japan. Genaue Zahlen für Deutschland nennt die Studie nicht.