Ab sofort: Apple Pay jetzt bei der ING (Diba)

ING: Apple Pay einrichten

Es verging nicht viel Zeit zwischen der offiziellen Ankündigung und dem tatsächlichen Startschuss. Nachdem die ING Mitte September verkündet hatte, in Kürze wolle man auch Apple Pay unterstützen, ist dies ab dem heutigen Tag möglich. Damit endet die zunächst noch sehr pauschal vorgetragene Verweigerung der Bank gegenüber mobiler Bezahlformen. Blickt man auf die aktuelle Bankenlandschaft, so haben sich die meisten weißen Flecken auf der Bezahl-Landkarte geschlossen und der Großteil der deutschen Kunden kann auf Wunsch auch via Apple Pay bezahlen.Ein wichtiger Hinweis: Dies betrifft immer nur Kreditkarten, denn weiterhin ist die in Deutschland verbreitete EC-Karte (die inzwischen offiziell auf den Namen Girocard hört) nicht unterstützt. Gerüchten zufolge arbeitet Apple mit den Banken zwar daran, auch diese Zahlungsform zu ermöglichen, in den vergangenen Monaten gab es aber keine Neuigkeiten diesbezüglich.Die Einrichtung dürfte jedem wohlvertraut sein, der schon einmal eine Kreditkarte für Apple Pay registrierte. Folgendermaßen funktioniert es, um als ING-Kunde mit der Kreditkarte via iPhone bzw. Apple Watch oder auch im Browser bezahlen zu können:1) Starten Sie die Apple Wallet unter iOS2) Legen Sie per Plus-Button eine neue Kreditkarte an3) Selektieren Sie den Eintrag "ING" aus der Übersicht4) Tragen Sie die Kartennummer ein oder lassen Sie die Wallet ein Foto der Karte machen5) Bestätigen Sie die Karte (via SMS-Code bzw. App)Normalerweise dauert es nur einige Sekunden, bis die Bestätigung erfolgt ist und anschließend alle Zahlungen per iPhone-NFC über die hinterlegte ING-Karte abgewickelt werden können. Bei der Nutzung der Karte fallen für den Anwender keine weiteren Kosten an – alles läuft so ab, als habe man die Kreditkarte selbst vorgezeigt. Auch die Abbuchung vom hinterlegten Konto der Kreditkarte wird genauso gehandhabt.