Apple Pay: International 250 Millionen Nutzer, weiteres Wachstum erwartet

Vor gut einer Woche gab Tim Cook auf der Quartalskonferenz zu Apples Geschäftszahlen bekannt, dass Apple Pay noch in diesem Jahr in Deutschland an den Start geht. Apple gibt zu Apple Pay keine Nutzerzahlen bekannt. Cook ließ aber auf der Quartalskonferenz verlauten, dass im ersten Halbjahr insgesamt eine Milliarde Transaktionen über Apple Pay abgewickelt wurden - im Vergleich zum Vorjahresquartal eine Steigerung um den Faktor 3.LoopVentures hat nun einen Marktforschungsbericht mit einigen interessanten Zahlen zu Apple Pay veröffentlicht: Insgesamt sollen 252 Millionen Nutzer bei Apple Pay angemeldet sein, was in etwa 30 Prozent der aktiven iPhone-Nutzerbasis entspricht. 15 Prozent dieser Kunden stammen aus den USA, 85 Prozent aus anderen Ländern, in denen Apple Pay unterstützt wird.In den vergangenen Quartalen konnte Apple stets eine Steigerung der Transaktionen über Apple Pay im Vergleich zum Vorjahresquartal erreichen. LoopVentures geht davon aus, dass sich die Anzahl der Transaktionen in den kommenden zwölf Monaten erneut verdoppelt.Apple gibt an, mit Apple Pay insgesamt 4.900 Banken zu unterstützten. Auf der Apple-Webseite sind allerdings nur 3.149 Institute gelistet. Es ist unklar, ob bei Cooks Aussage auf der Quartalskonferenz eine andere Zählmethodik angewendet wurde oder ob die Zahl eine Zukunftsprognose bis Ende 2018 darstellt.Hauptsächlich konnte Apple die Nutzerbasis durch das Erschließen neuer Märkte steigern. Zwar wuchs auch die Nutzerzahl in den Vereinigten Staaten über die Jahre, das Gros der Neukunden stammt aber aus neu aufgenommenen Ländern: