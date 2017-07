Apple-Patente: iPhone-Dock mit Siri und mehr

2. Patent: Erkennen, wann der Nutzer aus dem Auto aussteigt

Design-Patent: Kopfhörer und iPad-Schutz

54 Patent wurden Apple in dieser Woche zugesprochen. Während der Großteil dieser Patentschrift sehr spezifische Probleme schildert, beispielsweise Signalverarbeitung in verschiedenen Bereichen, gibt es auch sehr konkrete Konzepte. Beispielsweise beschreibt Apple ein iPhone-Dock mit Siri-Integration. Dieses kann Sprachkommandos aufnehmen und bietet Audio-Ausgabe. Um ein hochwertiges Lautsprechersystem wie den HomePod handelt es sich allerdings nicht, auch wenn die Schemazeichnungen zwei Lautsprecher zeigt. Die Bezeichnung des Patents lautet "Smart dock for activating a voice recognition mode of a portable electronic device".In den technischen Spezifikationen lässt sich zudem ein Hinweis auf kabelloses Laden via Induktion finden. Eingereicht wurde das Patent bereits vor mehr als fünf Jahren. Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass Apple noch das genannte Konzept verfolgt und ein weiteres Siri-Gerät präsentiert - alleine schon deswegen, da die Klangqualität nicht das Niveau des HomePods erreichen könnte und es sich daher um ein merkwürdiges Nebeneinander handeln würde.In einem anderen Patent schildert Apple mehrere Herangehensweisen, wie das iPhone feststellen kann, ob sich der Nutzer im Auto befindet oder ob er gerade ausgestiegen ist. Verschiedene Sensordaten sollen dabei kombiniert werden (Beschleunigung, Geschwindigkeit, Kommunikation mit der Auto-Elektronik und weitere). Der Algorithmus errechnet daraus einen Wert - liegt dieser über einer gewissen Schwelle, so gilt der Nutzer als "nicht mehr im Auto". Schwierig daran ist laut Beschreibung, dass es mehr Fahrzeugarten als das Auto gibt. Beispielsweise könnte der Nutzer das Auto verlassen und direkt in einen Bus einsteigen. Aktuelle Systeme würden dann nicht mehr korrekt ermitteln, ob der Anwender noch im Auto sitzt. Teilweise kommen Apples Ansätze in der Parkplatz-Markierung in der Karten-App schon zum Einsatz.Unter den 54 Patenten befinden sich auch zwei Schriften, in denen Apple Produktdesign schützen lässt. Zum einen handelt es sich um das Smart Cover des iPads samt Möglichkeit, dieses zum Aufstellen des iPads zu verwenden, zum anderen um einen In-Ear-Kopfhörer. Die Bezeichnung des Patents lautet schlicht "Earpiece".