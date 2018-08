Apple Park: Riesige Glasschiebetür öffnet Cafeteria nach außen

„Aufregende Mittagspause“ im Apple Park



Quelle: Twitter Quelle: Twitter

Apple beweist beim neuen, „Ufo“-förmigen Hauptquartier höchste Ansprüche an Architektur und Gebäude-Technologie. Tim Cook hat jetzt eine weitere Besonderheit des Apple Park via Twitter geteilt. Der Apple-CEO veröffentlichte ein Zeitraffer-GIF, die zeigt, wie sich zwei riesige, gebäudehohe Schiebetüren an der Cafeteria zur Mittagszeit öffnen.Cook kommentiert seinen Tweet mit dem Satz „Die Mittagszeit im Apple Park wurde gerade noch wesentlich aufregender“. Zu sehen ist, wie sich die beiden großen Glastüren zur Seite verschieben und so einen beträchtlichen Teil des Gebäudes nach außen hin öffnen. So können Mitarbeiter einfacher zu den Tischen im Freien und wieder zurück gelangen. Apple hat in der Vergangenheit schon mehrfach auf den beeindruckenden Türmechanismus hingewiesen, doch die von Cook geteilte Aufnahme ist die erste Live-Ansicht des motorisierten Gebäude-Features.Das Unternehmen nutzt vergleichbare Funktionen auch bei einigen Apple Stores, um den Trennbereich zwischen Innen- und Außenräumen bei Bedarf so klein wie möglich zu halten. Der Flagship-Store in San Francisco etwa verwendet ähnliche Schiebetüren.