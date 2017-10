Apple Park: So viel kosten die 15 Gebäude in Apples Hauptquartier

Raumschiff für eine halbe Milliarde US-Dollar

Steve Jobs Theater, Parkhäuser, Besucherzentrum

Minimalkosten

Hundert Prozent erneuerbare Energien, Spezialanfertigungen, ein riesiges Hauptgebäude, Fitnesscenter, Besucherzentrum, Flaniermeilen - der Apple Park soll mehr als nur das Hauptquartier des großen IT-Konzerns sein, sondern auch ein Statement für Design und Innovation. Berichten zufolge nahm Apple 5 Milliarden US-Dollar hin die Hand, um das Projekt zu verwirklichen. In diesem Jahr fand die offizielle Eröffnung statt, doch bis alle Mitarbeiter eingezogen sind, dürfte es noch bis zum nächsten Jahreswechsel dauern.Wie verteilen sich die Kosten aber auf die 15 Einzelgebäude des Campus? Dieser Frage ging BuildZoom auf den Grund und stellte aufgrund zahlreicher Baubewilligungen für jede Immobilie eine Mindestkostenschätzung auf. Nicht überraschend führt das riesige, ringförmige Hauptquartier die Liste an. Für den Bau selbst, die zugehörigen Landschaftsarbeiten, Bewässerung, Zugangstunnel, die Fotovoltaikanlagen auf dem Dach und Cafés im Außenbereich veranschlagt der Bericht mindestens 427,5 Millionen US-Dollar (mehr als 360 Millionen Euro). Zu der Anlage gehört auch ein im Inneren des Rings angelegter See in der Nordwestecke, sowie die Büros für das Management rund um Tim Cook.Das zweitteuerste Gebäude ist das Steve Jobs Theater, welches Anfang des Monats mit der iPhone-Keynote offiziell eingeweiht wurde und auch künftig häufiger Ort für Apple-Events sein soll. Das hauptsächlich unterirdisch angelegte Gebäude kostete mindestens 179,4 Millionen Dollar. Das Besucherzentrum (etwa 109,7 Millionen $), das Bürogebäude in der Südostecke (115,4 Millionen $) und die beiden Parkhäuser (113,7 Millionen $) sind ebenfalls noch neunstellig. Dies sind auch die prominentesten Gebäude der Anlage.Zu den kleineren Kostenträgern gehört etwa das Fitnesscenter, für das mindestens 16,7 Millionen Dollar aufzubringen waren. Günstigstes Gebäude ist die historische »Glendenning Barn«, eine Hütte aus der Zeit, als auf dem Areal in Cupertino noch Farmland vorherrschte. Lediglich für die Bauzeit wurde sie abgebaut, steht aber inzwischen wieder. Hierfür nahm Apple mindestens 360.000 Dollar in die Hand. Alle errechneten Kosten aufsummiert ergeben nur knapp über eine Milliarde Dollar. Allerdings sind hier natürlich noch nicht die Logistikkosten, Abrisskosten, Errichtung von Baustellengebäuden, usw. inbegriffen.Weiterführende Links: