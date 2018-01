Apple Park: Mitarbeiter-Umzug im großen Stil beginnt

Mitarbeiter-Umzug kommt langsam in Gang

Apple kann allmählich im großen Stil mit dem Umzug der Mitarbeiter von der alten Firmenzentrale hin zum neuen, raumschiffförmigen Hauptquartier (Apple Park) beginnen. Nachdem die Arbeitsplätze einiger weniger Abteilungen bereits seit April 2017 sukzessive hin zum Apple Park verlegt wurden und diverse Angestellte auch schon von dort aus arbeiten, hat die Stadt Cupertino Apple jetzt die Erlaubnis für den Mitarbeiter-Umzug zu weiteren Arbeitsbereichen genehmigt. Fünf der insgesamt Zwölf auf dem Apple Park verfügbaren Segmente sind seit Januar bezugsbereit.Aus einem Arbeitsblatt der städtischen Cupertino Building Division geht hervor , dass Apple die temporäre Genehmigung für die Mitarbeiterüberführung hin zu den neuen Gebäuden am 30. Dezember erhielt. Entsprechend groß waren die Umzugsaktivitäten im Januar. Die finale Erlaubnis erteilt die Stadt erst, wenn alle Bauarbeiten abgeschlossen sind. Voraussichtlich im Februar und März werden die Umzugsberechtigungen für die noch fehlenden Gebäudesektionen erteilt.Albert Salvador (Cupertino Building Division) zufolge beinhaltet die temporäre Genehmigung ein paar Auflagen: „Wenn ein Gebäude oder Gebäudeteil fertig ist, auf dem Gelände aber immer noch Bauarbeiten stattfinden, müssen sichere, von den Baubereichen separierte Wege für die auf dem Gelände arbeitenden Menschen zur Verfügung stehen.“Nach den ursprünglichen Bauplänen wollte Apple vor einem Jahr mit den Arbeiten am Apple Park fertig sein. Verzögerungen bei Projekten dieser Größenordnung und Komplexität kommen aber immer mal wieder vor, sodass die Verlängerung der Bauphase im vorliegenden Fall nichts Ungewöhnliches ist. Apple steht vor der Herausforderung, die Arbeitsplätze von über 12.000 Mitarbeitern in neue Gebäude zu verlegen und entsprechende Lokalitäten und Infrastrukturen zu schaffen. Die Kosten des Bauprojekts sollen mindestens 5 Milliarden US-Dollar betragen.