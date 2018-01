Apple Park: Propeller, Stern, Quadrat – Bilder zeigen frühe Designvorschläge

Spaces

Alternativen zum Raumschiff

Spaces



Quelle: Norman Foster Foundation

Arbeiten am Apple Park gehen in die Endphase

Der neue, ufo-förmige Firmenhauptsitz in Cupertino zählt zu den wichtigsten Apple-Projekten dieses Jahrzehnts. Entsprechend viele Entwürfe gab es, bevor sich das Unternehmen für die finale Raumschiff-Fassung entschied. Der vor Kurzem erschienene Bildband, das zahlreiche Fotografien von José Manuel Ballester enthält, zeigt auf mehreren Seiten, wie der neue Apple Park in Cupertino auch hätte umgesetzt werden können.Zusammen mit Apple entwarf das renommierte Architekturunternehmen Foster + Partners das neue Ufo-Hauptquartier. Die Norman Foster Foundation gibt mitjetzt eine Sammlung an Aufnahmen von José Manuel Ballester heraus, die unter anderem auch interessante Einblicke in die Alternativentwürfe des neuen Apple-Campus geben.Auf den ersten Blick fallen bereits die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Designs auf. Alternativ zum finalen Ring standen diverse andere Formen zur Auswahl, darunter ein Propeller und einzelne, freistehende Gebäude. Apple-Mitbegründer Steve Jobs, der wenige Monate vor seinem Tod im Jahr 2011 das Ufo-Design dem Cupertino City Council präsentierte, soll zunächst das Propeller-Design bevorzugt haben.Die jahrelangen Bauarbeiten der neuen Firmenzentrale, genannt „Apple Park“, befinden sich aktuell in der Abschlussphase. Viele Angestellte arbeiten bereits vom neuen Hauptquartier aus, da der Mitarbeiterumzug von der alten zur neuen Zentrale seit April 2017 läuft. Die Kosten des Bauprojekts sollen mindestens 5 Milliarden US-Dollar betragen. Die Vorstellung des iPhone X im September 2017 war das erste Event, das auf dem Campus im Steve Jobs Theater stattfand.