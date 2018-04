Apple Music: Neuer deutscher Chef für den Streamingdienst

Schusser an Shazam-Deal beteiligt

Apple Music hat einen neuen Chef. Oliver Schusser, der aus Deutschland stammt und schon seit über 14 Jahren für Apple arbeitet, wurde zum Vice President of Apple Music & International Content befördert. Er ist damit fortan unter anderem für den hauseigenen Musik-Streamingdienst verantwortlich. Schusser kümmerte sich zuvor größtenteils von seinem Londoner Office aus um verschiedene, internationale Geschäftsbereiche, darunter der App Store, Filme im iTunes Store, iBooks und Apples Podcasts.Der Apple-Music-Chef wird für seine neue Position im Unternehmen nach Kalifornien ziehen und von Büros im Apple Park sowie der Niederlassung in Culver City aus arbeiten. Schusser tat sich in den vergangenen Jahren unter anderem durch seine Mitwirkung an der der Übernahme des Lied-Erkennungsdienstes Shazam hervor.An Jimmy Iovines Wechsel zu einer beratenden Funktion im August soll der Personalwechsel an der Spitze des Streamingdienstes nichts ändern, so der Bericht . Einer früheren Meldung zufolge wird der bekannte Musikproduzent bei Apple kürzer treten und bald nur noch als Berater des Unternehmens tätig sein.