Apple Music Lossless: Playback stoppt manchmal nach 15 Sekunden - Bug in Apples Musik-App?

Playback stoppt nach exakt 15 Sekunden

Kein regelmäßiges Muster zu erkennen

Workarounds funktionieren bestenfalls temporär

Seit Kurzem kommen Abonnenten von Apple Music in den Genuss verlustfrei komprimierter Inhalte. Die Qualität der ohne Aufpreis unter Apple Music Lossless geführten Stücke reicht dabei in Einzelfällen bis zu Hi-Res-Auflösungen mit 24 Bit und 192 Kilohertz, mindestens geboten wird CD-Qualität mit 16 Bit und 44,1 Kilohertz. Allerdings sind derzeit lediglich rund 20 Millionen Songs verfügbar, der Rest der insgesamt mehr als 70 Millionen Tracks soll nach und nach folgen.Bei einer wachsenden Zahl von Abonnenten des Audiostreamingdienstes aus Cupertino ist die Freude über Apple Music Lossless allerdings deutlich getrübt. Sie leiden nämlich unter einem offensichtlichen Bug, dessen Ursache bislang nicht geklärt ist: Die Wiedergabe verlustfrei komprimierter Stücke bricht auf ihrem iPhone nach exakt 15 Sekunden ab. Anschließend springt die Musik-App zum nächsten Track der Playlist oder des Albums, dabei wird Fehlercode 16833 angezeigt. Dieses Phänomen wiederholt sich unter Umständen bei jedem Song von Neuem.Ein bestimmtes Muster lässt sich dabei laut den Berichten in Apples Supportforen nicht erkennen. Von dem Problem betroffen sind sowohl gestreamte als auch zuvor auf ein iPhone heruntergeladene Inhalte. Die jeweils eingestellte Lossless-Qualität scheint offenbar ebenfalls keine Rolle zu spielen. Einigen Nutzern zufolge tritt der Bug nur auf, wenn die Internetverbindung über Mobilfunk erfolgte, andere nervt der Fehler hingegen auch im WLAN. Während manche iPhone-Besitzer darüber klagen, dass die Wiedergabe aller verlustfrei komprimierten Inhalte abbricht, tritt das Phänomen bei anderen nur sporadisch auf, also lediglich bei einzelnen Tracks. Eindeutig reproduzieren lässt sich der Bug nicht.Den Nutzerberichten in Apples Supportforen zufolge lässt sich zuweilen Abhilfe schaffen, indem man sich auf dem iPhone von iCloud abmeldet, das Gerät neu startet und sich dann neu einloggt. Allerdings scheint dies keine dauerhafte Lösung zu sein, denn das Problem tritt offenbar sporadisch erneut auf. Gleiches gilt für die Vorschläge, einige der dem iPhone bekannten Bluetooth-Geräte in den Systemeinstellungen zu entfernen oder Dolby Atmos in Apple Music zu deaktivieren. Diese Workarounds funktionierten, wenn überhaupt, bestenfalls für eine begrenzte Zeit. Vermutlich handelt es sich daher um einen Bug in der Musik-App, den nur Apple beheben kann. Das Unternehmen hat sich zu dem Problem bislang nicht öffentlich geäußert.