Apple Music: „Friends Mix“ zeigt beliebte Songs von Freunden

Noch nicht bei allen Nutzern verfügbar

Apple Music führt ein neues Feature ein, das es noch leichter machen soll, interessante Musik zu entdecken. Die „Friends Mix“ genannte Funktion orientiert sich an den Hörgewohnheiten der Apple Music-Freunde des jeweiligen Nutzers. Jeden Montag stellt Apple Music 25 Lieder im „Friends Mix“ zusammen, die in der Vorwoche im Freundeskreis des Anwenders oft gespielt wurden.Apple scheint die Funktion nach und nach an immer mehr Apple Music-Nutzer zu verteilen. Das Feature gibt es sowohl in iOS 11 als auch der aktuellen Beta von iOS 12. Ab wann alle Anwender „Friends Mix“ verwenden können, ist nicht bekannt.Apple Music ermöglicht es Kunden, Freunden zu folgen und mehr über deren Hörgewohnheiten zu erfahren. Im Bereich „Freunde hören gerade“ zeigt der Streamingdienst, welche Alben und Titel bei befreundeten Nutzern momentan angesagt sind. „Friends Mix“ knüpft daran an und stellt einmal pro Woche eine Übersicht entsprechender Lieder zusammen. Zudem ist es möglich, den Mix per Siri-Sprachbefehl abzuspielen. Zu den weiteren „Mix“-Angeboten von Apple Music zählen „Favoriten“, „Chill“ und „Neue Musik“, die alle an bestimmten Wochentagen aktualisiert werden.