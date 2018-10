Apple-Event am Dienstag: Alle Einladungsbilder als hochauflösende Version verfügbar

Hardware-Event mit Kreativ-Schwerpunkt



Apples ließ der eigenen Kreativität bei den Einladungen für das Event am 30. Oktober freien Lauf. Das Unternehmen überraschte mit 370 verschiedenen Motiven des eigenen Logos, wovon jeweils eines auf den Presseeinladungen zu sehen war. Künstlerisch variieren die farbenfrohen Darstellungen von klassisch bis abstrakt. Jedes einzelne Motiv steht inzwischen beim Filehosting-Dienst Imgur als hochauflösende Variante zur Verfügung.Bislang gibt es naturgemäß nur Spekulationen darüber, warum sich Apple hinsichtlich des Events so künstlerisch zeigt. Da die Präsentation eines fast rahmenlosen iPad Pro samt neuem Apple Pencil als praktisch sicher gilt, wäre die Veranstaltung eine gute Gelegenheit dazu, neue Pro-Features und Kreativ-Möglichkeiten für Graphiker vorzustellen.Zudem könnte Adobe samt der neuen Photoshop-Version fürs iPad bei der Vorstellung eine größere Rolle spielen. Phil Schiller etwa pries kürzlich das große Potenzial, das die Tablet-Version von Photoshop CC bereithalte. Adobe habe genau verstanden, was mit dem iPad Pro möglich ist und leistungsstarke Software auf die Beine gestellt, so Apples Marketingchef.Außer Tablets werden für Dienstag auch neue Macs erwartet. Zusätzlich zur Modellpflege beim iMac zeigt Apple voraussichtlich einen runderneuerten Mac mini und einen Nachfolger für das MacBook Air. Das Apple-Event am 30. Oktober findet ausnahmsweise nicht in Kalifornien, sondern erstmals im New Yorker Stadtteil Brooklyn statt. Die Präsentation beginnt um 15 Uhr (MEZ).