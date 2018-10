Apple registriert drei neue Desktop-Macs

Desktop-Macs

Wohl iMac und Mac mini

Mit Spannung erwartetes Event

Wieder einmal ist es die Produktdatenbank des eurasischen Wirtschaftsraums, aus dem neue Apple-Produkte erstmals samt offizieller Modellnummer hervorgehen. Nachdem Apple auf diese Weise bereits sämtliche iPhone- und iPad-Pläne verriet, sind neuerdings auch klare Belege für neue Macs zu finden. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um exakt jene Serien, die am nächsten Dienstag vorgestellt werden. Neben dem schon bekannten Kürzel "A1932", das auf ein kommendes Notebook hinweist und seit Juli in der Datenbank vorhanden ist, fügte Apple noch A1993, A2115 und A2116 hinzu.Bemerkenswert an der Anmeldung ist, dass Apple auch die Gerätekategorie beschreibt. Bei "A1932" dokumentiert Apple einen "Portable Personal Computer", wohingegen die neuen Kennungen auf einen "Personal Computer" verweisen. Dies legt nahe, dass es sich um Desktop-Macs und eben nicht um weitere Notebooks handelt. Als Betriebssystem ist bei allen Modellen "macOS 10.14" hinterlegt.Angesichts der erwarteten Neuerungen lässt sich recht fundiert spekulieren, welche Baureihen Apple jüngst anmeldete. Zwei der Kürzel dürften demnach auf den aktualisierten iMac verweisen (21,5"- und 27"-Geräte tragen unterschiedliche Hardware-IDs), die verbleibende Nummer ist daher wohl ein Mac mini. Einiges wies darauf hin, dass der kleinste Mac vier Jahre nach der letzten Aktualisierung nun wieder mit Aufmerksamkeit bedacht wird. Die Produktregistrierungen decken sich mit der gerade erst veröffentlichten Meldung , wonach das Apple-Event neben neuen iPads und Notebooks eben auch den Desktop-Bereich intensiv behandelt.Wenn die bisherigen Vorhersagen alle eintreffen, so steht uns in der nächsten Woche ein sehr spannendes Apple-Event bevor. Selbst wenn sich Apple auf der Veranstaltung noch nicht zum komplett neu konzipierten Mac Pro äußert und auch kein Wort zu den versprochenen Cinema Displays verliert, so ist dennoch von zahlreichen Mac-Ankündigungen auszugehen. Als gesetzt gilt zudem eine neue Generation des iPad Pro sowie des Apple Pencil.