Apple Car: Riesiges Testgelände gekauft – und Mercedes-Fachleute abgeworben

Das Testgelände in Arizona – von der Straße und vom Satelliten aus

Mercedes-Spezialisten wechseln zu Apple

In diesen Tagen kursieren wieder verschiedene Meldungen rund um Apples Auto-Ambitionen. Nachdem im Frühjahr die spannende Frage lautete, welchen Fertigungspartner Apple wählt, geht es nun wieder stärker um den Testbetrieb. Laut kalifornischer Straßenverkehrsbehörde legten die auf Apple zugelassenen, autonomen Fahrzeuge in den letzten 12 Monaten mehr Versuchskilometer denn je zurück. Nun sickerte durch, dass Apple zudem ein riesiges Testgelände in Arizona erworben hat. Man erinnere sich: Als Mieter ist Apple dort schon seit längerer Zeit unterwegs. Bis 2005 nutzte Chrysler besagtes Areal, seit 2016 mietete sich Apple über die Briefkastenfirma "Route 14 Investment Partners" ein.Nun wurde bekannt , dass es zum kompletten Kauf des Grundstücks kam – und zwar ebenfalls durch das genannte Tarnunternehmen. Die Vereinbarung wurde am 25. Juni 2021 unterschrieben, der Preis liegt bei 125 Millionen Dollar. Auf der Anlage vorhanden sind sowohl ein Hochgeschwindigkeits-Kurs sowie verschiedene alltagstypische Situationen wie Fußgängerübergänge oder Kreuzungen. Auch verschiedene Wetterbedingungen lassen sich testen.Noch in einem anderen Aspekt zeigt sich Apples Auto-Abteilung wieder umtriebiger. Nach Projektstart Ende 2014, Anfang 2015, war Cupertino auf eine gewaltige Abwerbetour gegangen, schrumpfte das Team aber in der Folgezeit deutlich. In den letzten Monaten suchte Apple hingegen gezielt nach erfahrenen Fachleuten. Beispielsweise steht der "Vater des BMW i3" seit einigen Wochen im Dienste Apples. Jetzt wurde entdeckt, dass ein weiterer Branchenveteran zu Apple wechselte . Dr. Anton Uselmann war bei Mercedes-AMG für die Entwicklung von Lenksystemen verantwortlich. Zuvor arbeitete er sechs Jahre lang bei Porsche – und zwar mit dem gleichen Aufgabenbereich. Gemäß Selbstbeschreibung liegt seine Verantwortung darin, besagte Lenksysteme "auf die Massenfertigung vorzubereiten". Noch ein weiterer Mercedes-Ingenieur wechselte dem Bericht zufolge zu Apple, allerdings ist dessen Name zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt.