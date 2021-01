Apple Car: Know-how aus Cupertino könnte weltweiten Automarkt umkrempeln

Apple verfügt über vielfältiges Know-how

Begehrenswerter Partner für etablierte Hersteller

Apple wird ein starker Mitbewerber

Apple hat in den vergangenen Jahren mehr als einmal die weltweiten Märkte umgekrempelt. Mit iPhone und iPad definierte das kalifornische Unternehmen sowohl Smartphones als auch Tablets neu. Smarte Zeitmesser müssen sich seit dem Erscheinen der Apple Watch am Gerät aus Cupertino messen lassen, und die AirPods sind in Sachen kabellose In-Ears eine Klasse für sich. Wenn das Unternehmen wie allgemein erwartet in wenigen Jahren das Apple Car präsentiert, dürfte es den globalen Automarkt gehörig aufmischen.Damit rechnet der Analyst Krish Sankar von der international tätigen US-amerikanischen Investmentbank Cowen. In einem aktuellen Bericht, welcher AppleInsider vorliegt, begründet er seine Einschätzung unter anderem mit Apples vielfältigem Know-how in vielen Technologie-Bereichen und den zahlreichen bereits existierenden Aktivitäten des Unternehmens. Als Beispiele nennt Sankar unter anderem Apples Expertise in Sachen Chip-Entwicklung, die hauseigenen Cloud- und Software-Plattformen einschließlich des Kartendienstes und nicht zuletzt die Erfahrung in den Bereichen Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz."Die Stärken auf all diesen Gebieten machen Apple zu einem begehrenswerten Partner für die etablierten Autohersteller", schreibt Sankar in seiner Analyse. Dem kalifornischen Konzern eröffneten sich dadurch zahlreiche Möglichkeiten. Apple könnte sein Know-how beispielsweise Unternehmen zur Verfügung stellen, denen bislang die Kompetenz bei zukünftigen Kerntechnologien fehlt. Auch die Übernahme eines Herstellers von Elektroautos ist denkbar, allerdings dürfte Sankar zufolge selbst Apple in diesem Fall nicht über genug Kapital verfügen, um in eine weltweite Massenproduktion von Fahrzeugen einzusteigen. Als dritte Möglichkeit bleibt die Zusammenarbeit mit einem etablierten Hersteller, welcher dann als Auftragsfertiger das Apple Car produziert. Früheren Berichten zufolge hat sich Apple bereits für diesen Weg entschieden, eine entsprechende Vereinbarung mit Hyundai soll kurz vor dem Abschluss stehen.Unabhängig davon, welchen dieser drei möglichen Wege Apple letztlich einschlägt, rechnet Sankar damit, dass der iPhone-Konzern auf dem weltweiten Markt für Elektrofahrzeuge zu einem starken Mitbewerber für die etablierten Hersteller wird. Gleichzeitig könnte das Apple Car in Cupertino für weiter steigende Gewinne sorgen. Mittelfristig prognostiziert der Analyst einen Anstieg der Aktienrendite um etwa 25 US-Cent, abhängig von Apples Gewinnmarge hält er auch 50 US-Cent für möglich.