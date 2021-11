Apple Car: Hochrangiger Autopilot-Spezialist wechselt von Tesla zu Apple

Christopher "CJ" Moore heuert bei Apple an

Software-Manager widersprach Elon Musk

Apple will Fahrzeug wohl in Eigenregie entwickeln

Apples Auto-Abteilung war in den vergangenen Monaten auf dem Arbeitsmarkt für spezialisierte Fachkräfte sehr aktiv. Unter anderem wechselte in diesem Jahr bereits Ulrich Kranz, der "Vater des BMW i3", nach Cupertino. Zudem heuerte mit Dr. Anton Uselmann, früher bei Mercedes-AMG für die Entwicklung von Lenksystemen zuständig, ein weiterer Branchenveteran beim kalifornischen Konzern an. Jetzt kommt es im Zusammenhang mit der Entwicklung des Apple Car wohl zu einer weiteren personellen Verstärkung.Apple ist es offenbar gelungen, Christopher "CJ" Moore zu einem Wechsel von Tesla nach Cupertino zu bewegen. Der Ingenieur war seit Ende 2019 beim kalifornischen Elektroauto-Hersteller als Direktor der für den Autopiloten zuständigen Abteilung tätig. Er arbeitete bereits seit gut sieben Jahren für das von Elon Musk geführte Unternehmen. Moore soll in Cupertino einem Bericht von Bloomberg zufolge die Entwicklung der Fahrzeugsoftware im Hinblick auf autonomes Fahren voranbringen. Sein direkter Vorgesetzter bei Apple ist Stuart Bowers, ebenfalls ein ehemaliger Tesla-Manager, der vor einem Jahr beim iPhone-Konzern anheuerte und zuvor die Autopilot-Abteilung des Autoherstellers leitete.Moore machte in den vergangenen Monaten von sich reden, weil er öffentlich Elon Musk widersprach. Der Software-Ingenieur bezeichnete unter anderem Äußerungen von Tesla-Chef Elon Musk hinsichtlich der Fähigkeiten des Autopiloten der Fahrzeuge als "übertrieben". Die Aussagen des CEO entsprächen nicht der technischen Realität, gab er gegenüber Vertretern des California Department of Motor Vehicles (DMV) zu Protokoll. Moores Weggang von Tesla und der Wechsel zu Apple stehen daher möglicherweise im Zusammenhang mit diesen Vorgängen, welche Beobachter als ungewöhnlich einstuften.Etliche weitere ehemalige Tesla-Manager arbeiten bereits seit geraumer Zeit in Cupertino. Dem Entwicklungs-Team des Apple Car gehören unter anderem der Antriebsspezialist Michael Schwekutsch sowie Steve MacManus an. Apple musste allerdings in jüngster Zeit auch einige Abgänge verkraften, beispielsweise verließ mit Doug Field der Leiter von "Project Titan" das kalifornische Unternehmen und ging zu Ford. Neuer Chef der Abteilung ist seit Anfang September dieses Jahres Kevin Lynch (siehe ). Die personellen Veränderungen der vergangenen Monate werten Branchenexperten als deutliches Zeichen, dass Apple die Entwicklung eines Fahrzeugs in Eigenregie vorantreiben will, um nicht mehr auf externe Partner angewiesen zu sein.