Erneute Kehrtwende? Apple-Auto angeblich doch in Eigenregie – mit Kevin Lynch als neuem Chef

Geschichte des "Apple Car" nimmt erneute Wendung

Apple bittet Teilezulieferer angeblich um Angebote

Kevin Lynch leitet ab sofort "Project Titan"

Zwischenzeitlich schien alles klar: Die Verträge für die Fertigung des (autonom fahrenden) Apple Car seien ausgehandelt, lauteten diverse übereinstimmende Berichte in den vergangenen Monaten. Der kalifornische Konzern habe erfahrene Partner ins Boot geholt. Deren Namen wechselten zwar gelegentlich, unter anderem war die Rede von Hyundai, Kia Magna, LG und Foxconn. Im Grunde aber ging es immer darum, dass Apple bei der Entwicklung des hauseigenen Autos eng mit Automobilherstellern und Auftragsfertigern kooperieren werde.Jetzt allerdings könnte die Geschichte des nach wie vor in vieler Hinsicht geheimnisumwitterten "Project Titan" eine erneute Wendung nehmen. Einem aktuellen Bericht der südkoreanischen Mail Economic Daily zufolge will Apple das Auto ab sofort wieder komplett in Eigenregie entwickeln. Grund dafür sind angeblich die in den vergangenen Monaten eingetretenen zeitlichen Verzögerungen, welche ihre Ursache in den letztlich erfolglosen Kooperationsgespräche unter anderem mit Toyota, Nissan oder BMW haben. Apple restrukturiert und erweitert daher derzeit angeblich das Entwicklerteam in Cupertino, um nicht mehr auf externe Partner angewiesen zu sein und keine weitere Zeit zu verlieren.Laut Mail Electronic Daily hat Apple darüber hinaus in den vergangenen Wochen weltweite Teilezulieferer kontaktiert und sie unter anderem um die Abgabe von Angeboten gebeten. Um welche Unternehmen es sich dabei handelt, ist allerdings nicht bekannt. Sollte der Bericht zutreffen, befände sich Apple bereits in einer relativ weit fortgeschrittenen Phase der Produktionsvorbereitungen. Die Herstellung des Apple Car wird der kalifornische Konzern aber naturgemäß nicht in die eigenen Hände nehmen, sondern an Auftragsfertiger vergeben.Darüber hinaus gibt es weitere Hinweise darauf, dass Apple die Entwicklung des hauseigenen Autos künftig verstärkt in Eigenregie vorantreiben will. Nach dem Abgang von Doug Field, der bei Ford anheuerte, leitet künftig Kevin Lynch das "Project Titan", berichtet Bloomberg . Der Vice President of Technology war bereits im Juli aus der Gesundheitsabteilung zum Apple-Car-Team gewechselt. Er zeichnet ab sofort in Cupertino für die Hardware-Entwicklung des Autos sowie das Design der Sensoren für autonomes Fahren verantwortlich. Zudem kaufte Apple vor einigen Tagen über eine eigene Briefkastenfirma ein großes Testgelände in Arizona und engagierte mit Dr. Anton Urselmann einen erfahrenen Spezialisten, der zuvor viele Jahre für Mercedes und Porsche tätig war.