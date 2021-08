Apple-CEO Elon Musk? Dementi der skurrilen Geschichte folgte umgehend

Musk dementiert Geschichte und verweist auf anderen Verlauf



Musk wollte Tesla tatsächlich an Apple verkaufen

Momentan bahnt eine ziemlich skurrile Geschichte ihren Weg durch Foren und Webseiten. Ein Reporter des Wall Street Journals namens Tim Higgins veröffentlichte nämlich das Buch "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century" – und geht darin auch auf eine angebliche Unterhaltung zwischen Apple-CEO Tim Cook und Tesla-CEO Elon Musk ein. Demnach ereignete sich folgendes Telefongespräch: Musk habe dringend nach Geldgebern gesucht, denn die geplante Einführung des "Model 3" drohte zu einem Debakel zu werden.Um eine etwaige Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, brachte Musk gegenüber Cook die Idee auf, dass Apple einfach Tesla übernehmen könnte. Allerdings gebe es eine Bedingung, denn Musk sei immerhin CEO. Dem Wunsch nach einer Position bei Apple habe Cook entsprochen, immerhin wurde das Führungspersonal von Beats zuvor ebenfalls ins Unternehmen geholt. Musk betonte jedoch, es müsse Apple-CEO sein, nicht nur Abteilungsleiter. Mit einem F-Wort beendetet Cook daraufhin die Unterhaltung, so Tim Higgins.Nachdem die Meldung "Musk wollte Apple-CEO werden" für einige Diskussionen sorgte, meldete sich der Tesla-Gründer noch einmal zu Wort . Seinen Angaben zufolge stimme so einiges an der Geschichte nicht. Musk könne bestätigen, dass er tatsächlich bei Apple bezüglich einer Übernahme anklopfte. Allerdings sei die Idee an keine Bedingungen geknüpft gewesen – zudem habe Cook auch nicht ärgerlich etwaige Gespräche abgebrochen, sondern stattdessen komplett jegliches Treffen abgelehnt.In einem kürzlich veröffentlichten Interview gab Tim Cook an, noch nie näher mit Elon Musk gesprochen zu haben. Dennoch bewundere er, was Tesla auf die Beine stellten – und hält ganz offensichtlich viel von den Fachkräften im Unternehmen, denn Apple rekrutiert sehr gerne ehemalige Tesla-Mitarbeiter. Dass Musk gerne Tesla an Cupertino verkauft hätte, ist seit Ende 2020 bekannt . Damals bestätigte der Tesla-Gründer, was in der Branche schon jahrelang vermutet wurde. Trotz des niedrigen Verkaufspreises und Apples Auto-Ambitionen gab es hingegen keinerlei Interesse von Cook, die Idee näher zu verfolgen.