Cook lehnte ab: Elon Musk bot Tesla zum Kauf an – angeblich zum Schnäppchenpreis

Musk: Cook schlug Verkaufsangebot aus



Tesla-CEO Elon Musk via Tesla-CEO Elon Musk via Twitter

Noch bevor Anfang 2015 die ersten konkreten Berichte bezüglich Apples angeblicher Ambitionen auf dem Automobilmarkt aufkamen, gab es Meldungen rund um eine mögliche Zusammenarbeit mit Tesla. So hieß es damals, die beiden Hersteller hätten lockere Gespräche bezüglich einer Übernahme geführt – andere Stimmen besagten hingegen, es sei nur um eine Software-Kooperation bzw. um Akku-Technologie gegangen. Offenkundig war hingegen schon 2014 ein Wettstreit um die besten Ingenieure, denn regelmäßig warben sich Apple und Tesla gegenseitig Spezialisten ab. Als dann jedoch bekannt wurde, dass Apple tatsächlich an einem Auto forscht und daher namhaften Herstellern viele Fachleute weggeschnappt hatte, wurde es still um Übernahmegerüchte bzw. Spekulationen bezüglich enger Zusammenarbeit.Teslas CEO Elon Musk hat sich jetzt noch einmal zu Wort gemeldet und ausgeführt, dass er tatsächlich einst ins Gespräch gebracht hatte, Tesla an Apple zu verkaufen. Dies sei während der "dunkelsten Tage" der "Model 3"-Entwicklung erfolgt – und der vorgeschlagene Kaufpreis lag laut Musk bei einem Zehntel des Marktwertes. Allerdings schlug Tim Cook das Angebot angeblich aus und wollte auch nicht weiter darüber diskutieren. Die Aussage erfolgte als Antwort auf die Frage, ob Tesla bezüglich eines Apple-Autos besorgt sei und wie man momentan die Lage bewerte. Gerüchte, Apple habe vor sieben Jahren 240 Dollar pro Tesla-Aktie geboten (siehe diese Meldung: ), wollte Musk hingegen nicht bestätigen. Wann genau besagter Vorschlag erfolgte, bleibt unbekannt. Die Ankündigung des Model 3 war im März 2016 erfolgt, erste Fahrzeuge verließen Ende 2017 das Band, 2018 zogen die Stückzahlen dann nach massiven Fertigungsproblemen an.Jüngsten Meldungen zufolge peilt Apple derzeit an, irgendwann zwischen 2023 und 2025 mit einem elektrisch angetriebenen, selbstfahrenden Auto anzutreten – eine aus Taiwan stammende Quelle sprach gar von einer Vorstellung im Herbst 2021. Die Branche ist deswegen in Aufregung, denn auch wenn die meisten Beobachter von mehreren Jahren bis zur Marktreife ausgehen, sorgt der Markteintritt eines so mächtigen Unternehmens wie Apple natürlich für Sorge.