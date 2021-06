Apple Arcade: Neuauflagen von Kultspielen wie Angry Birds erscheinen bald

Angry Birds Reloaded

Alto's Odyssey: The Lost City

Doodle God Universe

Veröffentlichungsdatum noch unklar

Apple Arcade hat drei neue Titel angekündigt, die bald auf der Spiele-Plattform verfügbar sein werden. Nachdem das Unternehmen schon im April damit begann, ältere Spiele in Neuauflagen bereitzustellen (wie Solitaire, Backgammon und Tiny Crossword), kommen jetzt weitere Titel bekannter Gaming-Reihen hinzu. Apple verkündete die Neuigkeit via Twitter . Apple Arcade erhält demnach folgende Spiele: "Angry Birds Reloaded" und "Alto's Odyssey: The Lost City". Auch "Doodle God Universe" ist bald erhältlich.Fans der Angry-Birds-Serie erwartet mit der Reloaded-Version (App Store: ) das gewohnte Spielprinzip der Kult-Reihe. Via Schleuder werden Vögel auf immer komplexere Bauten aus Holz oder anderen Materialien geschossen, weil Schweine dort Eier gebunkert haben. Bei Reloaded stellen sich den Vögeln außerdem Pinguine und Adler entgegen. Das Hauptziel ist es, die Gegner zu vernichten. Die Reloaded-Version bietet außer den neuen Kontrahenten weitere Extras wie zusätzliche Vögel und zeitlich begrenzte Power Ups.Alto's Odyssey: The Lost City (App Store: ) bietet das bekannte Spielprinzip der Alto-Reihe. In Side-Scrolling-Manier erkundet die Hauptfigur unterschiedliche Welten mit einer Vielfalt verschiedener Hintergründe. Vor allem Sand-Welten aus Dünen und anderen Erhebungen stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Hinzu kommen Wettereinflüsse und wechselnde Tageszeiten.Doodle God Universe (App Store: ) gibt Spielern die Möglichkeit, neue Welten zu erschaffen. Als Basis dienen ein leerer Planet sowie Materialien wie Steine, Erde, Glas und Gold. Das Ziel ist es, Leben über die Kombination von Wasser, Feuer, Luft und mehr zu erschaffen. Doch dabei kann einiges schiefgehen – Vulkanausbrüche und Zombie-Epidemien zählen zu den Gefahren in der virtuellen Welt.Die drei genannten Spiele erscheinen zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt für Apple Arcade. Abonnenten des Gaming-Services können die Titel auf ihrem iPhone, iPad Mac und Apple TV spielen. Im App Store sind die Spiele zwar schon hinterlegt, lassen sich aber noch nicht herunterladen. Wer sofort über die Verfügbarkeit von Angry Birds Reloaded und Co. Informiert werden möchte, kann dafür auf "Mitteilung an mich" im jeweiligen Store-Bereich klicken.