App-Tipp für iOS 14: Launch Center Pro ermöglicht individuelle App-Icons ohne Kurzbefehle (mit Video)

Shortcuts für viele iPhone-Nutzer zu kompliziert

Konfigurationsprofile statt Shortcuts

Webclips starten die Apps

Launch Center Pro

Mit iOS 14 erfüllte Apple bekanntlich einen lange gehegten Wunsch vieler iPhone-Besitzer und ermöglichte die individuelle Gestaltung des Homescreens mit Widgets und selbst gestalteten App-Icons. Allerdings empfinden nicht wenige Nutzer die Lösung, für welche sich der kalifornische Konzern hinsichtlich der individuellen Symbole entschied, als wenig elegant. Um eigene Icons nutzen zu können, muss man nämlich auf Shortcuts zurückgreifen, was einige Nachteile mit sich bringt.Anwendungen, die auf dem Homescreen von selbst gestalteten Icons repräsentiert werden, lassen sich nämlich ausschließlich mithilfe der Kurzbefehle-App starten. Außerdem scheuen viele iPhone-Nutzer vor der Erstellung von Shortcuts zurück, weil sie den Vorgang als zu kompliziert empfinden. Diese beiden Nachteile wollen die Entwickler der seit mehreren Jahren verfügbaren App Launch Center Pro aus der Welt schaffen. Mit dem vor Kurzem erschienenen Update auf Version 3.1 erweiterten sie ihre Anwendung um einen "Icon Composer".Wegen einiger Einschränkungen in iOS 14 ist allerdings auch mit Launch Center Pro ein Umweg erforderlich, um individuelle App-Icons auf dem Homescreen zu platzieren. Dieser führt aber im Ergebnis etwas direkter zum Ziel, denn der neue "Icon Composer" nutzt Konfigurationsprofile. Auf diese Art und Weise lassen sich Anwendungen starten, ohne dass die Kurzbefehle-App als Vermittler zwischengeschaltet wird. Nachdem man in Launch Center Pro ein oder mehrere eigene App-Symbole erstellt hat, kann man das entsprechende Profil herunterladen und auf dem iPhone installieren. Die Vorgehensweise erläutern die Entwickler in einem Video, welches auf YouTube zur Verfügung steht.Bei den von Launch Center Pro erstellten Konfigurationsprofilen handelt es sich um Webclips, welche für den Start einer mit einem individuellen Icon verknüpften App sorgen. Den Angaben der Entwickler zufolge sind die Profile kryptografisch signiert und bieten daher ein hohes Maß an Sicherheit. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Der "Icon Composer" funktioniert nicht mit Apples hauseigenen Apps wie etwa Mail oder Safari. Wer diese mit individuellen Icons versehen möchte, muss weiterhin zwingend den Umweg über die Kurzbefehle-App nutzen. "Launch Center Pro" selbst ist kostenlos im App Store verfügbar, den "Icon Composer" gibt es als In-App-Kauf für 21,99 Euro.im iOS App Store