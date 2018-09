App Store meldet unter iOS 12 falsche App-Größen

Ohne WLAN-Verbindung lassen sich Apps aus dem App Store nur herunterladen, wenn diese kleiner als 150 MB sind – ansonsten verweigert der App Store den Download. Mit WLAN-Verbindung ist der Download von Apps in jeglicher Größe möglich.Offenbar ist Apple aber in iOS 12 ein Fehler unterlaufen: Der App Store meldet für diverse Apps eine erheblich höhere Download-Größe als unter iOS 11. Zum Beispiel gibt der App Store aus iOS 12 an, dass die Facebook-App 520 MB groß sei – unter iOS 11 wird hingegen eine Größe von 290 MB angegeben.Apple verwendet diverse Techniken, um die Download-Größe von Apps zu reduzieren. Handelt es sich zum Beispiel um eine Universal-App für iPhone und iPad, werden beim Download nur die entsprechenden Bilder und Resourcen für die aktuelle Plattform heruntergeladen. So lassen sich die Download-Größen meist deutlich reduzieren und Platz auf dem Gerät sparen.iOS 12 meldet aber offensichtlich die gesamte App-Größe ohne diese Optimierungen – viele Nutzer können derzeit nicht über Mobilfunk Apps herunterladen, die normalerweise unter der 150-MB-Grenze lägen. Es ist zu erwarten, dass Apple das Problem ohne iOS-Update auf den App-Store-Servern zeitnah behebt.