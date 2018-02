App Store: Apple erhöht Anzahl der Screenshots pro App

Seitdem es den App Store gibt, erlaubt es Apple, dass Entwickler ihre App mit fünf Screenshots bewerben, damit Kunden sich ein Bild des Programmes machen können, bevor sie es kaufen. Ganz zu Anfang forcierte Apple noch, dass Screenshots bestimmte Maßgaben erfüllen mussten: Beispielsweise durften keine Apple-Geräte gezeigt werden und es musste sich um tatsächliche Screenshots der App handeln - nicht um eine Collage aus mehreren Bildern. Seit geraumer Zeit erzwingt Apple dies aber nicht mehr.Vor drei Jahren führte Apple kurze Videos im App Store ein, mit denen Entwickler Apps und Spiele in Aktion - zusätzlich zu den Screenshots - zeigen konnten. Dies wurde von der Entwicklergemeinde dankend aufgenommen, da es auf diese Weise möglich ist, besonders in Spielen aufwändige Grafik besser zu präsentieren.Seit einigen Stunden erlaubt es Apple Entwicklern nun , bis zu 10 Screenshots auf einer App-Produktseite im App Store zu veröffentlichen. Dies gilt für iPhone, iPad, Apple TV und Apple Watch.Aus unerfindlichen Gründen lässt Apple den Mac App Store auch an dieser Stelle außen vor - dort ist es wie gehabt nur möglich, 5 Screenshots zu zeigen. App-Vorschauvideos haben nie den Weg in den Mac App Store gefunden.