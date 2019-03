Angeblich ganz neues iPad-Modell am 25. März

Gleich zwei iPads, aber nicht zeitgleich

Keine weiteren Details

Seit vorletztem Jahr bietet Apple das "iPad" als günstigstes, großes Tablet an. Anders als die teureren Modelle verzichtet dieses Modell komplett auf jede weitere Modellbezeichnung, also weder Air noch eine Zahl, noch ein sonstiger Zusatz. Aus zahlreichen Quellen sickerte bereits durch, dass Apple im Frühjahr einen Nachfolger dieser Baureihe präsentieren will – ein Jahr nach der letzten Aktualisierung. Unsicherheit herrschte bislang aber, ob Apple auf ein randloses Design wechselt oder ob die bisherige Bauweise beibehalten wird. Diese orientiert sich weitestgehend am iPad Air, bringt als immer noch Touch ID und dickere Displayränder mit. Die meisten Hinweise besagten bislang, Apple modifiziere nur das Innenleben, belasse ansonsten aber alles beim Alten. Nun meldet sich eine verlässliche Gerüchtequelle zu Wort und spricht gar von zwei Aktualisierungen: Zusätzlich zum "iPad" soll noch ein weiteres iPad erscheinen.Demnach plane Apple, zunächst ein iPad mit 10,2"-Display auf den Markt zu bringen. Dabei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um das günstigste Modell und den direkten Nachfolger des aktuellen iPads. Allerdings wolle Apple noch ein weiteres, "neues" iPad präsentieren. Dieses soll ein etwas größeres Display mitbringen (10,5 Zoll) und damit zwischen iPad und iPad Pro positioniert werden. Der Verkaufsstart beider Varianten erfolge aber nicht zeitgleich, so die Meldung.Weitere Details zu Ausstattung und zum Innenleben jenes "neuen" iPads macht CoinX nicht. Apples bisheriger Produktstrategie zufolge lässt sich aber begründet spekulieren, dass wohl ein etwas älterer Prozessor zum Einsatz kommt, also wohl der A11. In den Pro-Modellen, letztmals im Herbst 2018 aktualisiert, ist es der A12X. In einem früheren Tweet hatte der Leaker angegeben, die Zeit das iPad 9,7" neige sich hingegen dem Ende zu – wohingegen Apple das iPad mini noch einmal aufleben lassen wolle. CoinX hatte sich unter anderem deswegen einen Namen in der Szene gemacht, da er an die Spezifikationen des iPad Pro gelangt war und außerdem als erster die Namen der aktuellen iPhones wusste.