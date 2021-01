COVID-19: Apple Watch kann frühe Hinweise auf Erkrankung geben

Veränderte Herzfrequenzvariabilität indiziert mögliche Erkrankung

Auch Ruhepuls kann Aufschluss geben

Es ist kein Geheimnis, dass viele Wearables wie Smartwatches und Fitness-Tracker Aufschluss über den gesundheitlichen Zustand des Anwenders geben sollen – und den Träger im Idealfall dazu motivieren, Sport zu treiben und einen gesünderen Lebensstil zu pflegen. Um das zu erreichen, wartet die Apple Watch beispielsweise mit zahlreichen speziellen Features auf: Etliche Trainingsmodi protokollieren die Fortschritte in unterschiedlichen Sportarten und LEDs sowie Fotodiodensensoren auf der Rückseite des Geräts ermitteln die Herzfrequenz des Anwenders. Nun legen zwei neue Studien nahe, dass die Smartwatch auch COVID-19 zu identifizieren vermag – und zwar bereits bevor Betroffene von Symptomen berichten.Ausgewählte Wearables wie die Apple Watch messen die Herzfrequenz des Trägers mittels optischer Sensoren – die Technologie dahinter trägt den etwas sperrigen Namen „Photoplethysmographie“. Besonders interessant ist die Variation des Zeitabstands zwischen mehreren aufeianderfolgenden Herzschlägen – dieses Phänomen heißt „Herzfrequenzvariabilität“, kurz HRV („heart rate variability“). Die vom New Yorker Mount Sinai Health System vorgelegte Studie zeigt, dass die Apple Watch selbst subtile Veränderungen der HRV erkennen kann, wie sie typisch für eine COVID-19-Erkrankung sind. Dies gelingt der Smartwatch bereits bis zu sieben Tage bevor eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen werden kann. Das liege laut dem Studienautor Rob Hirten daran, dass COVID-19 Entzündungen im Körper zur Folge hat – und diese die HRV beeinflussen. Zirka 300 Personen nahmen mit einer Apple Watch an der Untersuchung teil.Eine zweite Studie (via Nature ) aus Stanford fördert ähnliche Erkenntnisse zutage und und stützt sich auf weit mehr Probanden, nämlich etwa 5.300. Diese trugen neben der Apple Watch auch Aktivitätstracker von Fitbit und Garmin. Die Geräte seien in der Lage gewesen, neuneinhalb Tage vor dem Auftreten von typischen Symptomen auf eine Infektion hinzuweisen – als Indikator diente in diesen Fällen ein veränderter Ruhepuls.