Analyse: Apple Watch Series 4 stößt auf großes Nutzerinteresse, iPhone Xs hinter den Erwartungen

Watch 4 über den Erwartungen

Schlechter Start des Xs, Xs Max innerhalb der Prognosen

Hohe Erwartungen an das iPhone Xr

Im Apple Store wie auch bei diversen Mobilfunkanbietern (Zu den iPhone-Tarifen der Telekom: ) startete am Freitag der Vorverkauf der Apple Watch Series 4, des iPhone Xs und Xs Max. Das günstigere LCD-Modell "iPhone Xr" wird ab dem 19. Oktober vorbestellbar sein.Einer Marktanalyse des üblicherweise gut informierten Ming-Chi Kuo nach sollen die Verkäufe der Apple Watch Series 4 über den internen Erwartungen von Apple liegen. In Deutschland war die initiale Charge bereits nach wenigen Minuten ausverkauft und die Lieferzeiten stiegen über alle Modelle hinweg auf mehrere Wochen. Kuo rechnet damit, dass Apple im Jahr 2018 insgesamt 18 Millionen Uhren ausliefern wird – bei 50 bis 55 Prozent davon soll es sich um die neue Series 4 handeln.Beim iPhone Xs mit dem kleinsten Bildschirm sieht es allerdings anders aus: Die Verkäufe des 5,8"-OLED-Modells iPhone Xs sollen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein. Kuo geht davon aus, dass Kunden entweder zu dem größeren Modell Xs Max gegriffen haben oder auf das günstigere iPhone Xr mit 6,1"-LCD-Bildschirm warten. Zuvor nahm Kuo an, dass das iPhone Xs etwa 15 bis 20 Prozent der Auslieferungen ausmacht – diesen Wert korrigiert er nach dem Vorbestellungsstart auf 10 bis 15 Prozent.Besser sieht es beim iPhone Xs Max aus: Hier seien Apples interne Prognosen erreicht worden – das größte iPhone-Modell soll 25 bis 30 Prozent der insgesamt ausgelieferten iPhones ausmachen. Kuo sieht hier Apples Hochpreis-Strategie bestätigt: Kunden seien weiterhin bereit, mehr Geld für Premium-Geräte mit großem Bildschirm und neuen Features auszugeben. Besonders in China sei das große Modell sehr beliebt: Da von Anfang an eine goldene Gehäuse-Option und Dual-Sim-Unterstützung vorhanden ist, sei die Nachfragen in China hoch.Kuo rechnet damit, dass das iPhone Xr mit 6,1"-LCD-Schirm am 19. Oktober ein Verkaufserfolg für Apple wird. Kunden würden derzeit entweder das große Modell Xs Max kaufen oder auf die günstigere Xr-Version warten – das Xs biete für den Mehrpreis zu wenig Mehrwert.