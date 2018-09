iPhone Xs: Erste Rückmeldungen zur Nachfrage – die Preise schrecken nicht ab

Seit wenigen Stunden ist es hierzulande möglich, Vorbestellungen für das iPhone Xs sowie das iPhone Xs Max abzugeben. Die inzwischen deutlich steigenden Lieferzeiten dokumentieren, dass viele Nutzer von dieser Möglichkeit Gebrauch machten. Während bei den Modellen mit 256 GB und 512 GB Speicherkapazität weiterhin rasche Lieferung prognostiziert wird, spricht Apple bei der Variante mit 64 GB Speicher inzwischen von einer Lieferung zwischen dem 24. September und dem 2. Oktober. Noch länger dauert es für Kunden, die sich für ein Xs Max mit 6,5"-Display entschieden haben. Zum aktuellen Zeitpunkt lautet Apples Angabe, Bestellungen bis zum 9. Oktober auszuführen.Aus Kreisen der großen deutschen Mobilfunkanbieter hat MacTechNews in Erfahrung gebracht, wie diese momentan die iPhone-Nachfrage einschätzen. So heißt es, man werde wohl ungefähr das Ergebnis des Vorjahres erzielen. Das Kundeninteresse falle zwar nicht sensationell hoch aus, allerdings gebe es durchaus mehr als zufriedenstellenden Absatz. An die Preise des iPhone X haben sich viele Nutzer inzwischen gewöhnt und schrecken davor nicht zurück. Doch selbst das iPhone Xs Max bietet den Angaben zufolge ausreichend gefühlten Mehrwert, um die hohen Zuzahlungen auf sich zu nehmen. Im Falle des mittleren Telekom-Tarifs "MagentaMobil M" liegt diese selbst für Neukunden und den damit verbundenen Sonderrabatten noch bei 549 Euro (Zu den iPhone-Tarifen der Telekom: ).Die jetzt bereits gute Nachfrage stellt für Apple eine umso bessere Nachricht dar, als dass der Verkaufsstart des derzeit vielgelobten iPhone XR noch aussteht. Marktbeobachter rechnen damit, dass die XR-Serie ebenfalls ein Kassenschlager werden könnte. Ganz aussagekräftig sind die frühen Rückmeldungen allerdings nicht, da sie lediglich den hiesigen Markt betreffen. Im Falle des iPhone 6s vor drei Jahren zeigten sich die deutschen und amerikanischen Mobilfunkanbieter nämlich zunächst enttäuscht und sprachen von überraschend geringer Nachfrage – dennoch feierte Apple Verkaufsrekorde, denn im asiatischen Markt griffen damals umso mehr Nutzer zur neuen iPhone-Generation. Aus diesem Grund muss man wie üblich Apples offizielle Zahlen nach Quartalsende abwarten, um wirklich Gewissheit zu haben.